Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM; suma 46 horas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), al corte de las 15:00 horas de este sábado.

Con ello, se cumplen 46 horas de contingencia, luego de que la medida fue activada el jueves por la tarde ante el deterioro de la calidad del aire.

En su actualización, la Comisión señaló que persiste la influencia de un sistema de alta presión sobre el Valle de México, lo que ha generado estabilidad atmosférica, viento débil, baja humedad e intensa radiación solar.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/p7Tl1nfRHy pic.twitter.com/IixBxv7FKA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

Estas condiciones han favorecido la acumulación de contaminantes, al grado de que a las 15:00 horas se registró una concentración máxima de 156 partes por billón (ppb) de ozono en la estación de monitoreo de Atizapán, en el Estado de México.

La autoridad ambiental reiteró que la contingencia tiene como finalidad disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir las emisiones en la región.

Se mantienen las restricciones vehiculares de 5:00 a 22:00 horas para vehículos con holograma 2, unidades con holograma 1 con terminación de placa par, así como automóviles con holograma 0 y 00, engomado azul y placas con terminación 9 y 0. También aplican limitaciones para vehículos sin holograma y ciertas unidades de carga.

Están exentos los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado y vehículos para personas con discapacidad, entre otros.

La CAMegalópolis indicó que continuará monitoreando la calidad del aire y anunció que emitirá un nuevo reporte a las 20:00 horas o antes, si las condiciones atmosféricas cambian.

