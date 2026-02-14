Continúa Fase I de Contingencia Ambiental en ZMVM; suma 41 horas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes.

Con esta actualización, suman 41 horas de contingencia, luego de que la medida fue activada el jueves a las 17:00 horas.

En un comunicado, la Comisión explicó que la determinación se sustenta en los programas oficiales de respuesta a contingencias ambientales aplicables en la región, con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir las emisiones.

Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/LlJVUZH2mY pic.twitter.com/YtxCYxTCoB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión continuará influyendo en el centro del país, generando estabilidad atmosférica, baja humedad, cielo despejado y vientos débiles. Estas condiciones, combinadas con temperaturas cercanas a los 28 grados Celsius, propiciarán la formación y acumulación de ozono.

“Se estima que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala”, se lee en el reporte técnico.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También se pidió suspender eventos cívicos, culturales y deportivos en ese horario.

¿Sabías que la #ContingenciaAmbiental en la Ciudad de México se activa para proteger nuestra salud?



Más de 40 estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico trabajan las 24 horas, todos los días, midiendo en tiempo real la #CalidadDelAire. Cuando en al menos una de ellas el… pic.twitter.com/HxRqqTkk3k — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 14, 2026

Para reducir emisiones, se sugirió priorizar el trabajo a distancia, evitar el uso de productos con solventes, cargar combustible fuera de horas pico y disminuir el consumo de gas doméstico.

En materia de movilidad, este sábado deberán suspender su circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos con holograma 2, así como unidades con holograma 1 con terminación de placa par. También aplican restricciones para ciertos vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul y placas terminación 9 y 0.

Las autoridades precisaron que vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado y vehículos para personas con discapacidad están exentos.

La CAMegalópolis indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire, y que emitirá una nueva actualización a las 15:00 horas.

