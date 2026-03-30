Víctor Hugo Romo rechaza señalamientos de corrupción por edificio en Moliere 88, en Miguel Hidalgo

Víctor Romo rechaza señalamientos de corrupción por edificio en Moliere 88, en Miguel Hidalgo.

El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, rechazó los señalamientos de corrupción por la demolición de un edificio, ubicado en la Avenida Moliere 88, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El legislador de la CDMX fue denunciado por la actual administración de la alcaldía Miguel Hidalgo por presuntamente permitir la demolición ilegal de un inmueble y simular acciones oficiales para evitar sanciones.

En redes sociales, Víctor Hugo Romo explicó que, durante su gestión, se colocaron sellos de suspensión desde 2021, el edificio se encontraba registrado como irregular y el procedimiento administrativo quedó integrado en el acta de entrega-recepción.

Por ello, dijo que la denuncia en su contra es para culpar a las administraciones pasadas de su inacción al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Cuatro años después siguen culpando a los anteriores, porque no pueden explicar su propia inacción”, escribió Víctor Hugo Romo en la red social X.

Junto a su versión, el legislador de la Ciudad de México publicó un par de imágenes en las que se puede ver el censo oficial publicado por la alcaldía, donde la obra en Moliere 88 fue catalogada como una obra irregular.

De acuerdo con los datos de la alcaldía, la obra fue un caso relevante de violación en materia de construcciones y uso de suelo; sin embargo, la sanción “no se encuentra sujeta a revisión judicial.

Por último, Víctor Hugo Romo acusó que la alcaldía Miguel Hidalgo es incompetente y corrupta.

“Esto no es ignorancia, es incompetencia… y corrupción en Miguel Hidalgo”, concluyó el legislador de Morena en la CDMX.

Ante las mentiras de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de su alcalde @mauriciotabe sobre Moliere 88, aquí están los hechos:



📌La obra se dejó en 2021 con sellos de suspensión⁰(reimposición: 5 de abril de 2021)



📌Estaba registrada como irregular en el censo oficial publicado por la… pic.twitter.com/WYsqnkkzvg — Victor Romo (@vromog) March 30, 2026

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JVR