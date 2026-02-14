Valle de México amanece en contingencia este San Valentín

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) enfrentará un segundo día consecutivo de contingencia ambiental este sábado de San Valentín. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que se mantiene la Fase I por altos niveles de ozono, afectando a más de 20 millones de habitantes que respiran aire contaminado en la capital y municipios conurbados.

Un sistema anticiclónico seguirá impactando la porción central del país durante el fin de semana, generando “estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil”, con temperaturas máximas de hasta 29 grados Celsius. Esta combinación de calor intenso, radiación solar y aire estancado crea las condiciones ideales para que el ozono se forme y se concentre en el valle, complicando la situación ambiental de la megalópolis.

El dato: El ambiente será desfavorable para visitar parques y espacios públicos de tradicional afluencia durante este día de San Valentín.

La CAMe estima que la calidad del aire será “de mala a muy mala”, con los peores niveles esperados durante la franja horaria comprendida entre las 13:00 y las 19:00 horas, precisamente cuando muchos capitalinos suelen salir a celebrar el Día del Amor y la Amistad. La restricción vehicular se suma a las recomendaciones sanitarias y complica la movilidad en una fecha especial para millones de habitantes.

Este sábado aplica el doble Hoy No Circula Sabatino en horario de 5:00 a 22:00 horas para:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, a quienes les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea número par.

Vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México

Taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular conforme a las disposiciones anteriores tendrán restricción de 10:00 a 22:00 horas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para no realizar ejercicio al aire libre durante el horario crítico y suspender cualquier actividad cívica, cultural o recreativa organizada tanto por instituciones públicas como privadas. Asimismo, recomendaron posponer eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos programados en ese rango de horas.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México realizará una nueva evaluación este sábado con los pronósticos meteorológicos y de calidad del aire más actualizados, e informará mediante un boletín a las 10:00 horas sobre la evolución de la contingencia.