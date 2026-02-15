Hoy No Circula lunes 16 de febrero 2026: estos autos deben descansar en CDMX y Edomex

Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 16 de febrero de 2026 en el Valle de México.

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, el Hoy No Circula aplica este lunes 16 de febrero de 2026 para vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 con holograma 1 y 2 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tampoco tienen permitido circular placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este lunes 16 de febrero en la ZMVM. ı Foto: Especial

Sin embargo, debido a la activación de la tercera Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, las restricciones del Hoy No Circula se ampliaron a más vehículos.

Doble Hoy No Circula: así aplica este lunes 16 de febrero por la Contingencia Ambiental

Tras la activación de la Contingencia Ambiental, este lunes 16 de febrero de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado amarillo y placas 5 o 6

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, terminación 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este lunes 16 de febrero, están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al amarillo y terminación de placas 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 0, 2, 4 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también aplica para 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

