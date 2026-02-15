Reactivan la Contingencia Ambiental en el Valle de México: así aplica el Hoy No Circula este lunes 16 de febrero

Activan tercera Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tras registrar altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la tercera en lo que va del año y la segunda durante febrero.

El organismo explicó que las condiciones meteorológicas en la región favorecieron la acumulación de contaminantes, lo que derivó en altas concentraciones de ozono alrededor de las 17:00 horas de este 15 de febrero.

Aunque señaló que el sistema anticiclónico presente “es de menor intensidad”, advirtió que en el Valle de México persiste una masa de aire seca que ha provocado cielo despejado, vientos débiles y temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius.

Apenas el pasado 14 de febrero la CAMe suspendió la segunda Contingencia Ambiental del año, que permaneció activa durante 51 horas.

Se activa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Doble Hoy No Circula: así aplica este 16 de febrero por la Contingencia Ambiental

Ante la activación de la Contingencia Ambiental, este lunes 16 de febrero de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado amarillo y placas 5 o 6

Vehículos con matrículas foráneas

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, terminación 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este lunes 16 de enero, están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al amarillo y terminación de placas 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 0, 2, 4 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

