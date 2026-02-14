CAMe suspende Contingencia Ambiental en la ZMVM tras 51 horas activa

Levantan Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tras 51 horas activa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de registrar una mejora en la calidad del aire.

La segunda Contingencia Ambiental en lo que va del 2026 se activó alrededor de las 17:00 horas del jueves 12 de febrero, y fue hasta este sábado 14 de febrero cuando se observó una tendencia a la baja en las concentraciones de partículas de ozono.

La CAMe señaló que las condiciones meteorológicas favorecieron la dispersión de los contaminantes, y recordó que este domingo 15 de febrero no aplica el programa Hoy No Circula.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/m0H8MJEjm4 pic.twitter.com/q7bodc5O2G — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

¿Cómo está la calidad del aire en CDMX este 14 de febrero?

Sin embargo, pese a la suspensión de la Contingencia Ambienta, persiste la mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

A las 20:00 horas de este sábado 14 de febrero, cuatro estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

En contraste, tres estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Al mismo tiempo, en cuatro estaciones se registra calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Coyoacán (UAX)

Asimismo, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire en Edomex este 14 de febrero?

A las 20:00 horas de este 14 de febrero, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

En contraste en una estación reporta BUENA calidad del aire.

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, dos estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Por otra parte, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 20:00 horas del sábado 14 de febrero de 2026. ı Foto: SIMAT

