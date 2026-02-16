Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental HOY 16 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este lunes 16 de febrero, con el fin de reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

De acuerdo con la actualización de las 10:00 horas, las condiciones meteorológicas previstas para hoy favorecerán la acumulación de ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México prevé estabilidad atmosférica intensa, poco viento y elevada radiación solar, lo que dificultará la dispersión de contaminantes.

Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



El pronóstico indica que la temperatura podría alcanzar entre 27 y 28 grados Celsius, generando un ambiente caluroso y una calidad del aire de Mala a Muy Mala.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente en el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.

También se exhortó a suspender eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos en ese horario, así como a no realizar ejercicio al aire libre y evitar fumar, particularmente en espacios cerrados.

La ciudadanía puede consultar la calidad del aire mediante la aplicación “Aire CDMX”, el sitio oficial o redes sociales institucionales.

Medidas para reducir emisiones

Entre las recomendaciones se encuentra favorecer el trabajo a distancia, realizar compras en línea, evitar el uso de solventes y recargar combustible antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas.

Asimismo, se sugiere revisar instalaciones de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles en el hogar.

Restricciones vehiculares

Este lunes deberán suspender circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos con holograma 2 y aquellos con holograma 1 cuya terminación sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

También aplicará restricción para vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6. Las unidades sin holograma, incluidos autos nuevos, foráneos o con pase turístico, tendrán las mismas limitaciones que los vehículos con holograma 2.

En el caso de vehículos de carga, no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación. Las motocicletas están exentas.

Exenciones

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, unidades con matrícula ecológica, transporte de emergencia, escolar, funerario y para personas con discapacidad, entre otros supuestos contemplados en la normatividad vigente.

La CAMe indicó que continuará monitoreando la evolución de la calidad del aire y emitirá un nuevo reporte a las 15:00 horas de este lunes.

