Contingencia Ambiental en el Valle de México se mantiene para este lunes 16 de febrero

Continúa la contingencia Ambiental Fase I en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para reducir la emisión de contaminantes

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para este lunes 16 de febrero.

De acuerdo con el pronóstico del organismo para el centro del país, persistirán las condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de ozono, con cielo despejado y vientos débiles que dificultan la dispersión de contaminantes y podrían mantener la mala calidad del aire.

La CAMe adelantó que a las 10:00 horas de este lunes emitirá un nuevo reporte sobre la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la región.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/o2eGaDdlt9 pic.twitter.com/152QL1u81x — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026

Por lo anterior, este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, de 05:00 a 22:00 horas:

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación 5 o 6

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, terminación 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Cómo está la calidad del aire este 15 de febrero en CDMX?

A las 20:00 horas de este domingo 15 de febrero, al menos tres estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registraron MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

En contraste, una estación reportó BUENA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Al mismo tiempo, siete estaciones registraron calidad del aire ACEPTABLE:

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 15 de febrero en el Edomex?

A las 20:00 horas de este 15 de febrero, al menos cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México registraron MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Coacalco (VIF)

En contraste, tres estaciones reportaron BUENA calidad del aire:

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Al mismo tiempo, una estación registró calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalnepantla (TLA)

Asimismo, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 20:00 horas de ese domingo 15 de febrero de 2026. ı Foto: SIMAT

