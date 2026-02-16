Pablo Vázquez destaca la captura de 8 mil 822 personas por extorsión, cobro de piso y homicidio en CDMX.

Durante la presentación del informe de seguridad del mes de enero, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 05 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026, han sido detenidas 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, homicidio, entre otros; 519 de ellas tan solo en el mes de enero del presente año.

Derivado del ejercicio de la facultad de investigación otorgada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se logró la detención de 987 probables delincuentes, 53 de ellos señalados como objetivos prioritarios generadores de violencia, así como la desarticulación de 35 grupos delictivos.

En la conferencia de prensa también se destacó el aseguramiento de más de 871 kilogramos, 81 mil 584 dosis y 2 mil 449 bolsas a granel de aparente marihuana; más de 159 kilogramos, 95 mil 630 dosis y mil 623 bolsas a granel de probable cocaína; más de 87 kilogramos y 22 mil 506 dosis de metanfetamina; y más de 6 mil 675 dosis de crystal.

Asimismo, se reportó el aseguramiento de mil 274 armas de fuego cortas y largas, 169 cargadores, 8 mil 933 cartuchos, más de 5 mil vehículos, 610 vehículos semicompletos, 416 motocicletas desvalijadas y más de 18 mil 700 toneladas de autopartes.

Además, gracias a los trabajos de inteligencia e investigación, en lo que va de la administración han sido detenidos 53 objetivos prioritarios, cinco de ellos en el pasado mes de enero:

Sergio Iván “N”, alias “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, líder del grupo delictivo “Los Orejones”, detenido el 12 de enero.

Jesús Damián “N”, alias “El Ganso”, líder del grupo delictivo “Los Gansos”, detenido el 14 de enero.

Rafael “N”, alias “Rafita”, integrante del grupo delictivo “Los Malportados”, detenido el 25 de enero.

Jesús Antonio “N”, alias “El Emo”, líder del grupo delictivo “Los Emos”, detenido el 27 de enero.

Juan Carlos “N”, líder del grupo delictivo “Los Israeles”, detenido el 31 de enero.

La Estrategia de Combate a la Extorsión, instruida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, continúa dando resultados. De enero de 2025 a enero de 2026 fueron detenidas 293 personas, 273 por el delito de extorsión y 23 por este delito en grado de tentativa.

Es importante destacar que el mes de enero de 2026 registró la cifra más baja de victimización por extorsión de los últimos 11 meses.

El Secretario Vázquez Camacho también informó que, en el marco de la Estrategia “La Policía Cerca de Ti”, se han realizado más de 3 millones 200 mil visitas a casas, negocios, escuelas y espacios públicos, reforzando con ello la presencia policial en las calles y colonias de la ciudad.

Del 27 al 30 de enero, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, se implementó el Operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, que dio como resultado la detención de 57 personas, el aseguramiento de 622 dosis de narcóticos y la remisión de 586 motocicletas a depósitos vehiculares.

Recordó que las acciones realizadas por la Subsecretaría de Control de Tránsito tienen como objetivo la protección de las y los usuarios de la vía pública y el fortalecimiento de la seguridad vial.

Ejemplo de ello son los resultados alcanzados el año pasado, pues en 2025 los hechos de tránsito se redujeron en un 09% en comparación con lo registrado en 2024. En el mismo periodo, se registró una reducción del 11 % en personas lesionadas y del 20 % en fallecimientos como consecuencia de estos hechos, así como del 10 % en los decesos por hechos de tránsito donde estuvo involucrada una motocicleta.

Durante el mes de enero de 2026 se implementaron 18 dispositivos de revisión y supervisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en puntos estratégicos de la Ciudad de México, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial.

Como resultado de estas acciones, se revisaron 637 vehículos de este tipo y se impusieron 549 infracciones por diversas violaciones al Reglamento de Tránsito

Finalmente, el titular de la SSC reconoció la labor, el compromiso y el esfuerzo de Subsecretarios, Directores, policías, mandos y de las distintas instancias de seguridad que trabajan de manera conjunta y colaborativa en beneficio de las y los capitalinos, y refrendó el compromiso de seguir trabajando, guiados por la visión transformadora de nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para avanzar en la construcción de una ciudad cada vez más segura, justa y en paz.

