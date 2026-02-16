Sigue Fase I de Contingencia Ambiental para la tarde de HOY 16 de febrero

Sigue Contingencia Ambiental para la tarde de este lunes 16 de febrero.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que las condiciones atmosféricas continúan siendo adversas para la dispersión de contaminantes.

En su actualización de las 15:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México advirtió que las concentraciones de ozono seguirán incrementándose durante las próximas horas, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanecerá en el rango de Muy Mala calidad del aire.

Las autoridades explicaron que esta situación se debe a la influencia de un sistema anticiclónico sobre el centro del país, así como a una masa de aire seco y estable, cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y vientos débiles, factores que favorecen la formación y acumulación de ozono.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 15:00 horas se registró una concentración máxima de 149 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Ajusco Medio, localizada en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

La CAMe, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y autoridades ambientales locales, indicó que se mantienen vigentes las restricciones vehiculares y las recomendaciones a la población, y que continuarán vigilando la evolución de la calidad del aire.

Las dependencias informaron que emitirán un nuevo boletín a las 20:00 horas, o antes, en caso de que las condiciones ambientales presenten cambios relevantes.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron evitar actividades al aire libre, especialmente en el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.

También se exhortó a suspender eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos en ese horario, así como a no realizar ejercicio al aire libre y evitar fumar, particularmente en espacios cerrados.

La ciudadanía puede consultar la calidad del aire mediante la aplicación “Aire CDMX”, el sitio oficial o redes sociales institucionales.

Medidas para reducir emisiones

Entre las recomendaciones se encuentra favorecer el trabajo a distancia, realizar compras en línea, evitar el uso de solventes y recargar combustible antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas.

Asimismo, se sugiere revisar instalaciones de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles en el hogar.

Restricciones vehiculares

Este lunes deberán suspender circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos con holograma 2 y aquellos con holograma 1 cuya terminación sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

También aplicará restricción para vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6. Las unidades sin holograma, incluidos autos nuevos, foráneos o con pase turístico, tendrán las mismas limitaciones que los vehículos con holograma 2.

En el caso de vehículos de carga, no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación. Las motocicletas están exentas.

Exenciones

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, unidades con matrícula ecológica, transporte de emergencia, escolar, funerario y para personas con discapacidad, entre otros supuestos contemplados en la normatividad vigente.

