Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM para HOY 17 de febrero

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este martes

Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM.
Foto: Cuartoscuro
Arturo Meléndez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene para este martes 17 de febrero.

Así lo informó la Comisión en su actualización de las 10:00 horas, en donde destacó que las condiciones atmosféricas siguen propiciando la acumulación de contaminantes en el ambiente, por lo que se mantiene la medida preventiva.

El próximo informe será a las 20:00 horas o antes si las condiciones cambian.

