Incendio en Neza abona a la mala calidad del aire

LA CONTAMINACIÓN en la zona de Iztapalapa impedía observar la Sierra de Santa Catarina, ayer

LA ZONA Metropolitana del Valle de México (ZMVM) amaneció ayer con un fuerte incendio de pastizales en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que generó enormes columnas de humo en plena contingencia ambiental por ozono que afectaron a zonas de la capital.

El fuego que consumió pastizal y basura acumulada se registró desde las primeras horas en la zona del Bordo de Xochiaca, en el área del Lago de Texcoco.

El humo generado por el incendio viajó, al menos, a zonas de las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Desde la mañana la vista parecía estar nublada por las malas condiciones del aire.

“No sabía del incendio, pero aquí siempre hay de ésos y empeoran el aire que, de por sí ya es malo. Me acuerdo que cuando llegamos aquí, desde la azotea se veía bien bonita la sierra y las montañas, bien bonito y ahora eso ya no se ve”, dijo a La Razón Gloria, estilista en Iztapalapa.

Ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la tercera contingencia del año que fue causada por ozono.

3 Contingencias por ozono se han registrado en la ZMVM durante 2026

Al respecto, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que en la ZMVM hay más contingencias ambientales, porque se bajó el nivel para decretarlas; además, apuntó que la temporada de transición entre el invierno y la primavera es cuando hay más activaciones de estas medidas ambientales por el fenómeno de la inversión térmica.