Policías de la SSC frustran robo a casa en Lomas de Chapultepec; enfrentamiento deja un agresor abatido

Un detenido y una caja de seguridad asegurada tras enfrentamiento en Lomas de Chapultepec.

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y presuntos delincuentes, registrado este sábado en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, dejó a un agresor sin vida y a otro detenido.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que los hechos ocurrieron durante un robo a casa habitación, frustrado por policías capitalinos.

Al acudir al lugar, elementos de la corporación fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión. Durante el intercambio murió uno de los agresores.

Como resultado del operativo, las autoridades informaron que un hombre fue detenido y al interior de un vehículo hallaron una caja de seguridad. También se aseguraron dos armas de fuego cortas y una mochila con herramientas.

En una oportuna acción, compañeros de @SSC_CDMX frustraron un robo a casa habitación en la colonia #LomasDeChapultepec, en @AlcaldiaMHmx, donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego y, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.



Además, se detuvo a un hombre, se… pic.twitter.com/N2SkeHPSWE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 5, 2026

Por separado, la SSC indicó en un comunicado que un guardia de seguridad privada alertó a los uniformados sobre el ingreso de los sospechosos a un inmueble ubicado en la calle Montañas Rocallosas.

Momentos después, los presuntos responsables salieron corriendo de la vivienda y, al percatarse de la presencia policial realizaron detonaciones. En el lugar, uno de los sujetos fue detenido, mientras que el otro, que intentó abordar un vehículo, resultó lesionado. Aunque recibió atención de paramédicos, fue diagnosticado sin signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades. En tanto, el hombre detenido, de 28 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Aunque los oficiales deberán rendir su declaración, Pablo Vázquez Camacho anunció que serán reconocidos y ascendidos “por su valentía y vocación de servicio”.

#BoletínSSC | #DETENIDO | A través de la frecuencia de radio, los oficiales de la #SSC, fueron informados de un reporte de robo a casa habitación en la colonia #LomasDeChapultepec, de la alcaldía @AlcaldiaMHmx, por lo que se aproximaron al sitio.



Al llegar a la calle… pic.twitter.com/jHIe9wJyXR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 4, 2026

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MSL / cehr