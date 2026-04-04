Van 472 conductores al ‘Torito’ en Semana Santa 2026

Durante el operativo especial de Semana Santa, autoridades capitalinas remitieron a 472 conductores al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, por exceder los niveles permitidos de alcohol al volante.

El dato corresponde al periodo del 27 de marzo al 3 de abril de 2026, como parte del programa “Conduce Sin Alcohol”, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para reducir riesgos viales durante la temporada vacacional.

De acuerdo con información oficial, los casos detectados derivaron en sanciones administrativas, además del envío de vehículos al corralón, en apego a la normativa vigente en la capital.

Personal de la SSC encargada del programa Conduce sin Alcohol ı Foto: larazondemexico

Resultados del alcoholímetro en Semana Santa 2026

Como parte del despliegue del operativo, la SSC reportó una intensa actividad de supervisión en distintos puntos de la ciudad:

80,493 pruebas AlcoStop realizadas al interior de vehículos

1,319 pruebas de alcoholemia (aire espirado)

472 conductores superaron el límite permitido

465 vehículos fueron remitidos a depósito vehicular

Las revisiones se llevaron a cabo en vialidades primarias, zonas de alta afluencia y accesos carreteros, donde se incrementa el flujo vehicular durante días festivos.

Alcohol al volante: principal factor de riesgo

El programa “Conduce Sin Alcohol” tiene como objetivo inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito.

Autoridades capitalinas han reiterado que rebasar el límite permitido implica un riesgo no solo para el conductor, sino para peatones y otros automovilistas, por lo que el operativo se mantiene activo de manera permanente, con refuerzos en temporadas como Semana Santa.

Las sanciones pueden incluir arrestos inconmutables de hasta 36 horas, además de multas y el traslado del vehículo al corralón.

Reporte del Programa #ConduceSinAlcohol, #SemanaSanta 🚙



📆 Periodo: 27 de marzo al 03 de abril de 2026.



💡Recuerda: #SiTomasNoManejes 🍷🚫🚙

Siempre alguien te espera. pic.twitter.com/iU6qnLArMN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 4, 2026

¿Cuáles son la multas y sanciones por rebasar el alcoholímetro en CDMX?

Rebasar el límite de alcohol permitido en la Ciudad de México no implica únicamente una infracción económica, sino una serie de sanciones administrativas obligatorias que pueden impactar tanto la libertad como el bolsillo del conductor.

La principal sanción es un arresto inconmutable de entre 20 y 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, el cual no puede sustituirse por el pago de dinero.

Además, se aplican otras medidas complementarias:

Remisión del vehículo al corralón , con pago obligatorio de grúa y estancia

Descuento de hasta 6 puntos en la licencia de conducir

Costos adicionales que pueden elevarse por arrastre y almacenamiento

En cuanto a la multa económica, autoridades han aclarado que no siempre existe una sanción directa en efectivo, ya que el castigo principal es el arresto. Sin embargo, en casos como reincidencia, accidentes o daños, puede aplicarse una multa de hasta 60 UMAs (alrededor de 6,700 pesos).

Sumando todos los conceptos —grúa, corralón y posibles multas—, el costo total por infringir la norma puede superar fácilmente los 10 mil pesos, dependiendo del caso.

Este esquema refuerza el carácter preventivo del programa “Conduce Sin Alcohol”, cuyo objetivo principal es reducir accidentes viales más que sancionar económicamente a los conductores.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana. ı Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.

El operativo forma parte de la estrategia de seguridad desplegada en la Ciudad de México durante Semana Santa, en la que participan miles de elementos para garantizar la movilidad y prevenir incidentes.

Aunque las cifras reflejan un alto número de infracciones detectadas, también evidencian la capacidad de supervisión y alcance del alcoholímetro, considerado una de las principales herramientas de prevención en la capital.

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MSL