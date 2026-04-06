Vuelca tráiler en Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa

Un tráiler volcó en el puente de La Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó afectaciones viales importantes y el cierre de la circulación en la zona mientras se realizaban maniobras de retiro de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, cuando el conductor de la pesada unidad perdió el control en una curva del distribuidor vial con dirección hacia Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

Tras el percance, el tráiler quedó recostado sobre su costado, con parte de la caja prácticamente montada sobre el muro de contención, lo que bloqueó uno de los carriles para los automovilistas que se incorporan a la Calzada Ignacio Zaragoza desde la autopista México-Puebla.

15:43 #PrecauciónVial | Continuan labores de efectivos de #Tránsito de la #SSC para el retiro de tráiler volcado en Av. México y la Autopista México Puebla "Distribuidor Vial La Concordia". #AlternativaVial Av. Texcoco y Carretera Federal México Puebla. pic.twitter.com/kKvqOpDerz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 6, 2026

Aunque el impacto generó una fuerte movilización en la zona, no se reportaron personas lesionadas, según la información difundida hasta el momento. Sin embargo, la volcadura sí ocasionó complicaciones para cientos de conductores que circulaban por uno de los accesos más transitados del oriente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de tránsito implementó cortes a la circulación en ambos sentidos de la vialidad para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y el retiro del vehículo siniestrado.

A través del Centro de Orientación Vial, las autoridades recomendaron como alternativas viales en el momento del incidente la avenida Texcoco y la carretera federal México-Puebla, debido al congestionamiento generado por el cierre parcial y las labores operativas en el distribuidor.

#PrecauciónVial | Personal de #Tránsito de la #SSC realizan cortes a la circulación en ambos sentidos de Av. México y la Autopista México Puebla "Distribuidor Vial La Concordia", y apoyan a servicios de emergencia para el retiro de tráiler volcado en el lugar. #AlternativaVial… pic.twitter.com/fiYv8gTfrw — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 6, 2026

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LMCT