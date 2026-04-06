Mauricio Tabe anuncia que no autorizarán Fan Fest en la alcaldía Miguel Hidalgo

Alcalde Mauricio Tabe anuncia que no se autorizará el Fan Fest en la Miguel Hidalgo.

A poco más de dos meses del arranque del Mundial en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, anunció que no autorizarán ningún Fan Fest en la demarcación, ya que no cuentan con los recursos ni el personal suficiente para atender este tipo de eventos masivos.

En todo caso, dijo que la autoridad o el gobierno que lo apruebe tendrá que asumir la responsabilidad de lo que implica la organización como es la seguridad, la limpieza, la atención de emergencias y el orden en vía pública.

“Vemos con preocupación que se realicen eventos FanFest y actividades en torno a esta Copa. Por eso si queremos dejar muy claro que no vamos nosotros a autorizar un solo evento que distraiga los recursos que nuestros vecinos nos encargan para cubrir sus necesidades en la fiesta deportiva y lo decimos así porque no contamos con los recursos para poder garantizar la seguridad” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo



Oficio del alcalde Mauricio Tabe enviado a la Jefa de Gobierno. ı Foto: Cortesía

En conferencia de prensa, destacó que cualquier permiso relacionado con estos eventos deberá ser gestionado con el Gobierno de la Ciudad de México o el Gobierno Federal, porque lo primero es reconocer que esta fiesta deportiva requerirá de más recursos, más personas y la contratación de más policías .

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“No se trata de entrar en un pleito, se trata de dejar claro cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos y cuál es la magnitud del problema que vamos a enfrentar, eso es estar preparados para el Mundial, reconocer el tamaño de la ola y prepararse para enfrentar los problemas que va a generar este evento deportivo tan importante”, dijo.

Acompañado por los directores generales de Seguridad, Protección Civil, Servicios Urbanos y Gobierno y Asuntos Jurídicos, señaló que insistirá en su petición de contar con mayores recursos para atender la demanda de servicios en este periodo.

A la izquierda, el alcalde Mauricio Tabe. ı Foto: Cortesía

Recordó que desde noviembre del año pasado solicitó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, 182 millones de pesos para seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación, personal para la atención de emergencias y supervisión de vía pública durante este evento deportivo tan importante.

“Esto es actuar con responsabilidad, actuar con responsabilidad es reconocer primero con qué recursos cuentas para enfrentar la magnitud del problema” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo



Finalmente, sostuvo que solicitará al Gobierno de la Ciudad de México una mesa de trabajo para plantear de nueva cuenta estos requerimientos y poder atender la demanda que implicará esta justa deportiva para la alcaldía.

cehr