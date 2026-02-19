Exigen indagar a autoridades por negar búsqueda de Elena Liliette

El Colectivo Una Luz en el Camino, ayer, durante un mensaje.

Elena Liliette Álvarez López desapareció en la Ciudad de México el 20 de julio de 2017 y dos meses después autoridades de Tlaxcala hallaron su cuerpo, pero el pasado 13 de febrero se le notificó a la familia de la joven sobre su identificación. Por ello, familiares y activistas exigieron una denuncia administrativa contra las autoridades por ser omisas, pues rechazaron que se buscara a la mujer en varias ocasiones.

Afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, alcaldía Cuauhtémoc, el hermano de la joven de 33 años cuestionó que ella pasó de ser una búsqueda inmediata a un caso de larga data debido a mal trabajo de funcionarios.

“¿Cómo es posible que una persona pase de ser una búsqueda inmediata a un caso de larga data? Es doloroso por la incompetencia criminal de quienes obran por buscarnos.

“Cuando Tlaxcala consultó a la Ciudad de México si buscaban a alguien con las características de mi hermana, el responsable en Ciudad de México respondió que no”, dijo.

El 21 de septiembre de 2017 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala emitió un oficio de colaboración para solicitar el apoyo de procuradurías y fiscalías del país, incluida la Ciudad de México, para proceder en la búsqueda de “averiguación previa, carpeta de investigación o antecedente alguno” relacionado con el hallazgo del cuerpo de una mujer.

De acuerdo con el documento, autoridades localizaron sin vida a Elena Liliette Álvarez López en el canal de agua Las Palmas, a un costado de la carretera México-Veracruz, kilómetro 153+300 de Huamantla, Tlaxcala.

La procuraduría de Tlaxcala ofreció en ese primer momento 34 copias de la ficha de identificación de la joven, que incluía datos y señas particulares.

La fundadora del Colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, afirmó que dicho órgano emitió más de 30 oficios de colaboración a todo el país para la identificación de la joven. Entre los datos particulares mencionados estaban sus tatuajes y piercings.

“No había manera de que en la Ciudad de México no fuera reconocida (Elena Liliette) como una persona desaparecida o no localizada.

“No había manera de que la Fiscalía negara que la estaban buscando y aun así fiscales y Locatel se atrevió a firmar en sentido negativo. Es por eso que Elena permaneció casi nueve años en el Semefo de Tlaxcala, en una fosa común con una prueba pericial donde demuestran que su muerte fue indeterminada”, criticó la activista.

Debido a esto, el Colectivo Una Luz en el Camino exigió una denuncia administrativa en contra del entonces encargado del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, José Antonio Ferrer Álvarez, y a la titular de Locatel, Karina Graciela Moreno Ocampo.

A ellos se suman el fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro en la capital y ahora titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, así como la ministerio público de homicidios, Laura Yazmín Hernández Muñoz, quien aún labora en la Fiscalía capitalina.

Las familias que integran el colectivo también solicitaron la destitución inmediata de quienes aún ejercen la función pública, capacitación inmediata de todos los funcionarios que recauden oficios de colaboración, un plan integral de reparación de daño, inversión en identificación forense, entre otras medidas.

“Su falta de capacitación y su desidia son las que mantuvieron a Elena lejos de su familia por casi nueve años. En México existen más de 130 mil personas desaparecidas y una crisis forense con más de 72 mil cuerpos sin identificar.

“¿Cómo se convierte un desaparecido en un caso de larga data? Cuando un Ministerio Público pierde un oficio, cuando un perito no coteja una huella, cuando la colaboración entre estados es un papel muerto o, peor aún, cuando uno le niega a otro información relevante. La desaparición de larga data, en estos casos, no la causó el crimen, la causó el Estado”, expresó Jacqueline Palmeros.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2017, año en el que fue reportada la desaparición de Elena Liliette, se registraron un total de 46 casos en la Ciudad de México, de los cuales 19 eran mujeres. En julio, ella fue la única persona bajo esta condición.

Los datos muestran que después de la pandemia por Covid-19 y hasta el 17 de febrero de 2026, los casos de desapariciones en la capital aumentaron y registraron su punto máximo en 2024, cuando las autoridades registraron 427 mujeres sin localizar, 686 hombres y dos personas sin determinar.