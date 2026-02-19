¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 19 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 19 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

  • Pues que pasen mínimo trenes están súper llenos y no se puede uno subir más de 10 minutos y nada
  • ¿Línea 7 es lo mismo toda la mañana? No se que está pasando.

Línea 12

  • Andenes en Atlalilco línea 12 a su máxima capacidad
  • L12 super llena y no hay trenes, solo dicen agilice su salida, eso que? Chequeo bien sus cámaras
  • Lentísima la Línea 12

Otras líneas con problemas:

  • Aquí casual en la línea 1 haciendo paradas de 10 minutos desde insurgentes
  • Línea 3 no pasan trenes dirección universidad ya se hizo una filota para entrar a andenes
  • Línea 9 dirección Tacubaya, se viene parando cada rato entre estación, ¿así cuándo vamos a llegar?

