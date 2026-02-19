Metro CDMX HOY 19 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 19 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 12 y Línea A. Personal se encuentra… pic.twitter.com/SrMNxKGmxZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

Pues que pasen mínimo trenes están súper llenos y no se puede uno subir más de 10 minutos y nada

¿Línea 7 es lo mismo toda la mañana? No se que está pasando.

Línea 12

Andenes en Atlalilco línea 12 a su máxima capacidad

L12 super llena y no hay trenes, solo dicen agilice su salida, eso que? Chequeo bien sus cámaras

Lentísima la Línea 12

Otras líneas con problemas:

Aquí casual en la línea 1 haciendo paradas de 10 minutos desde insurgentes

Línea 3 no pasan trenes dirección universidad ya se hizo una filota para entrar a andenes

Línea 9 dirección Tacubaya, se viene parando cada rato entre estación, ¿así cuándo vamos a llegar?

#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 3, 7, 8, 9, A y B para mantener afluencia controlada.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación,… pic.twitter.com/HWiS2hnX5f — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026

