Clara Brugada invita a la 47ª FIL Minería; destaca la lectura como motor de transformación social

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería), desde donde aseguró que en la capital del país se trabaja para fomentar la lectura y la “literatura innovadora”.

Durante su intervención en la inauguración de la edición 47 de la FIL, en el Palacio de Minería, Brugada Molina aseguró que en la CDMX se trabaja todos los días “para ofrecer una tierra fértil donde germine una literatura innovadora, capaz de ayudar a soñar y a construir una mejor sociedad al servicio de las y los olvidados”.

Así, invitó a la ciudadanía a asistir a la Feria, pues, dijo, con estas actividades se fortalece la lectura como motor de transformación social.

La FIL Minería es uno de los encuentros editoriales y literarios más importantes del país, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Facultad de Ingeniería, y se realiza anualmente en el histórico Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Desde su creación, la Feria se ha consolidado como un espacio de encuentro entre autoras, autores, editoriales, académicos y lectores, ofreciendo presentaciones de libros, conferencias, mesas de análisis y actividades culturales que fomentan el pensamiento crítico, el diálogo y el acceso al conocimiento.

Brugada Molina subrayó que la Ciudad de México mantiene su vocación como capital cultural del país, impulsando iniciativas que fortalecen la lectura y el intercambio de ideas como herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

