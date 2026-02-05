Con nueva directora se alista edición 47 de la FIL de Minería

En conferencia de prensa en el Palacio de Minería se dio a conocer ayer el programa de la edición 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), la cual tendrá lugar del 20 de febrero al 1 de marzo del presente año con Sonora como el estado invitado y la poeta Mercedes Alvarado Miranda como nueva directora.

Este año, la FILPM se renueva con una visión enfocada en la bibliodiversidad, el fortalecimiento de la oferta cultural y la digitalización en un programa de mil 200 actividades entre las cuales destacan dos nuevos ciclos (Literatura en Lenguas Indígenas y Encuentros con Lectores), cinco conciertos en vivo (jazz, tradicional, clásico...) y más de 70 talleres en la apuesta de estimular la participación de las infancias y jóvenes.

El Dato: El año pasado asistieron 83 mil personas a la FIL del Palacio de Minería, este año pretender superar la cifra.

Sonora llega con un programa de 90 actividades y la integración de 100 creadores locales que han diseñado una propuesta multidiscisplinaria del arte y la cultura de la región sonorense. Destacan los autores invitados Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Daniel Serrano, Emilia Buitimea y Selene Carolina Ramírez, quienes disertarán sobre hechos significativos de la cultura del noroeste de México de rica herencia cultural indígena.

El estado invitado desplegará una literatura marcada por “el desierto, el silencio y la luz cambiante”, al decir de la maestra Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura. Destaca el homenaje por el centenario de su nacimiento a la poeta sonorense Armida de la Vera, poco conocida en el centro del país, pero figura trascendental de la literatura norteña, quien además de escribir poesía, trabajó los textos para los libros gratuitos del sistema educativo mexicano.

Se conforman tres formatos de homenaje a diversos autores: Centenario de los poetas Jaime Sabines y Armida de la Vera, en conversatorios y mesas redondas sobre la significación de sus obras.

Con nueva directora se alista edición 47 de la FIL de Minería ı Foto: Especial

Memoria viva: exposición fotográfica que celebra el cumpleaños de algunas figuras protagonistas del quehacer literario nacional. Mural del ilustrador Augusto Mora en tributo a 10 escritores fallecidos en el año 2025. Presencia de 550 sellos editoriales desplegados en un área de mil 500 metros cuadrados en la arquitectura del legendario Palacio de Minería con ofertas de volúmenes de literatura, ciencia, arte y tecnología.

La nueva directora, Mercedes Alvarado, enfatizó en la importancia de esta nueva edición como “una etapa de transformación en que estamos enfocados en la curaduría de talleres dedicados a las infancias, acercar a los lectores en diálogo directo con los autores y dar más visibilidad a literatura en lenguas indígenas”.

Alvarado añadió “Hemos diseñado un formato más dinámico de homenaje a nuestros autores donde destaca un mural en que diez escritores fallecidos en el año 2025 estarán en contacto mediante fotografías con los visitantes, quienes podrán apreciar fragmentos de sus obras e incluso tener acceso a fragmentos de sus textos, los visitantes van a poder llevarse un pedacito de las obras de algunos de esos escritores, que aparecerán como hojas sueltas incrustadas en la instalación. Queremos que la gente se sienta conectada y conciba que la información que ofrece la Feria le sirve para su vida diaria”, explicó Alvarado Miranda.

En el foro literario-editorial que integra este año jornadas juveniles relacionadas con la Inteligencia Artificial y contenidos de economía. “Tenemos un interés especial en que el repertorio sea variado, que cada libro, editorial o escritor encuentre a su lector. En la organización de esta edición pensamos en el papel que debe jugar la Feria para lograr ese objetivo”.

47 Edición FIL Palacio de Minería

Estado Invitado: Sonora

Dónde: Tacuba número 5. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: del 20 de febrero al 1 de marzo

Horario: lunes a viernes: de 11 a 21 hrs.

Sábados y domingo:

10 a 21 hrs.

Entrada: 25 pesos