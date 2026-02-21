Activan Alerta Amarilla por vientos fuertes en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó este sábado la alerta amarilla por vientos fuertes en todas las alcaldías de la capital, luego de que se pronosticaran rachas de hasta 59 kilómetros por hora para la tarde y noche.

De acuerdo con la autoridad, la alerta estará vigente aproximadamente de las 15:00 a las 21:00 horas, y se espera que los vientos puedan generar movimientos de objetos ligeros, ramas, lonas y anuncios, por lo que se recomienda a la población asegurar elementos en azoteas y balcones.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

La SGIRPC detalló que la alerta amarilla es un nivel de advertencia para todas las alcaldías de la CDMX, la alerta indica condiciones de riesgo moderado. Aunque no representa un peligro extremo, sí implica que se tomen precauciones para evitar accidentes o incidentes que puedan afectar a transeúntes y conductores.

Se enfatizó la importancia de evitar subir a techos o estructuras expuestas, así como mantener distancia de árboles y postes eléctricos que podrían caer o desprender ramas.

Según los pronósticos meteorológicos, durante la tarde se registrarán vientos de 10 a 25 km/h con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h, principalmente en las zonas abiertas y de mayor altura de la ciudad.

Las autoridades señalaron que los efectos del viento podrían continuar durante la noche, acompañados de un descenso en la temperatura, por lo que recomiendan extremar precauciones al aire libre.

Recomendaciones de Protección Civil

Asegurar objetos sueltos en balcones, azoteas y patios, como macetas, lonas y anuncios.

Evitar subir a techos, cornisas o andamios mientras haya vientos fuertes.

Mantener distancia de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables.

Conducir con precaución, sobre todo cerca de zonas con objetos que puedan desprenderse.

Resguardar a mascotas y niños en lugares seguros dentro de casa.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la SGIRPC.

En caso de emergencia, comunicarse al 911, Locatel (55‑5658‑1111) o SGIRPC (55‑5683‑2222).

El fenómeno de vientos fuertes no es inusual en la Ciudad de México durante esta temporada, y las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones de seguridad, con el fin de evitar daños materiales y riesgos a la integridad de las personas.

MSL