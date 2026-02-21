La Magdalena Contreras realiza limpieza preventiva de barrancas en preparación a temporada de lluvias

La alcaldía La Magdalena Contreras llevó a cabo la Jornada de Limpieza de la Barranca Anzaldo, que arrancó la mañana de este sábado en la colonia El Ocotal, con la participación de autoridades, comuneras y comuneros, así como vecinas y vecinos comprometidos con el cuidado del entorno.

Durante su mensaje, el alcalde Fernando Mercado Guaida destacó que estas acciones forman parte de un trabajo constante que, en lo que va del año, ha permitido recolectar más de 37 toneladas de residuos en distintas barrancas de la demarcación.

“Este trabajo no solamente busca rescatar el espacio natural, sino evitar inundaciones, deslaves y todos los problemas que derivan de tirar basura en las barrancas” Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras



Jornada de Limpieza de la Barranca Anzaldo, en La Magdalena Contreras. ı Foto: Cortesía

El edil subrayó que es precisamente en esta temporada, cuando las lluvias cesan, el momento estratégico para realizar trabajos de limpieza profunda, chaponeo, poda y retiro de residuos, con el objetivo de que en la próxima temporada de lluvias se reduzcan riesgos y se prevengan accidentes que puedan afectar viviendas y poner en peligro la integridad de las familias contrerenses.

En esta jornada se intervinieron 13 mil metros cuadrados de barranca, con la participación de al menos 150 personas distribuidas en cuatro secciones. Debido a la complejidad del terreno, se habilitaron dos puntos de ingreso y se utilizó equipo especializado de protección y seguridad en zonas de mayor profundidad.

En la jornada de limpieza participaron al menos 150 personas. ı Foto: Cortesía

La actividad se realizó en coordinación con la Comisaría de los Bienes Comunales de La Magdalena “Atlitic”, Corenadr, Sedema, la Dirección General de Fomento Económico y Economía Circular, comuneras y comuneros, vecinas y vecinos, así como elementos de la Guardia Nacional.

El alcalde reiteró que cada bolsa de basura, mueble o desecho arrojado a la barranca tapa el drenaje natural , contamina el agua, debilita el suelo y genera condiciones propicias para deslaves que pueden traducirse en pérdidas materiales y afectaciones directas a las viviendas de La Magdalena Contreras.

“No tiren basura en la calle y mucho menos en las barrancas. Son fundamentales para el reabastecimiento de agua y para el equilibrio del ecosistema del sur poniente de la ciudad. Cuidarlas es proteger nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestras familias” Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras



La alcaldía La Magdalena Contreras refrendó su compromiso con la protección del medio ambiente, la prevención de riesgos y el trabajo cotidiano en territorio para construir una comunidad más segura y resiliente.

cehr