IECM llama a connacionales en el extranjero a registrar proyectos para Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) invitó a la ciudadanía originaria de la capital que reside en el extranjero a registrar proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, cuyo plazo vence este martes 24 de febrero a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con el organismo electoral, las personas interesadas pueden inscribir sus propuestas en cualquiera de las mil 764 Unidades Territoriales (UT) de la ciudad, a través del Sistema de Registro de Proyectos (SIPROE), disponible en línea.

Los proyectos deberán enfocarse en “el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción colectiva”, y traducirse en obras, servicios, equipamiento o infraestructura urbana que beneficien a la comunidad de cada unidad territorial.

TE RECOMENDAMOS: CDMX Balacera en alcaldía Iztacalco deja 4 heridos y 6 detenidos

No obstante, el instituto aclaró que las propuestas no podrán sustituir obligaciones básicas de las alcaldías , como alumbrado público, limpia, recolección de basura o pavimentación, conforme a la Ley de Participación Ciudadana.

Para determinar la viabilidad de los proyectos, en cada demarcación territorial se integró un Órgano Dictaminador de Alcaldía (ODA), encargado de evaluar la factibilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada propuesta, así como su impacto comunitario.

Según la convocatoria, el 9 de marzo el IECM publicará la lista de proyectos registrados con su respectivo folio en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, en los estrados de las Direcciones Distritales, oficinas centrales y en sus redes sociales.

Para participar en la Consulta, las personas residentes en el extranjero deberán contar con Credencial para Votar vigente y estar inscritas en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), con corte al 15 de marzo de 2026.

El IECM precisó que el registro estará abierto únicamente hasta este 24 de febrero, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr