Montadeudas, lo más denunciado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que de los 14 mil 145 reportes recibidos en lo que va del año por diversos ciberdelitos, 41.4 por ciento está relacionado con aplicaciones que prometen supuestos préstamos inmediatos conocidos como “montadeudas”.

La dependencia local indicó que, del 1 de enero al 19 de febrero, la Policía Cibernética obtuvo cinco mil 861 denuncias por este delito, seguido de cuatro mil 72 casos por el ilícito de fraude en redes sociales.

602 denuncias por acoso cibernético recibió la SSC en lo que va de 2026

Los datos de la Secretaría muestran que además de estos ilícitos, el ataque, robo y vulneración de cuentas personales de usuarios en aplicaciones de mensajería instantánea y servicios digitales, son actividades reportadas a los agentes cibernéticos. En este caso registraron mil 918 denuncias.

“(La SSC) exhorta a la población a denunciar y seguir las recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes cibernéticos y utilizar de manera segura y responsable las herramientas tecnológicas”, indicó.

En la lista siguen el acoso cibernético, con 602 hechos y las amenazas dirigidas a usuarios y cuentas, con 602 denuncias.