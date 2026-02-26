Aplaza Brugada a abril consulta sobre desarrollo

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que, con el objetivo de que más personas participen en la consulta pública del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, el plazo se amplió hasta el 10 de abril, a sólo tres días de la fecha fijada anteriormente.

En el Foro Capital y Metrópoli: el Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2026, la mandataria destacó que, al momento, suman más de 200 mil propuestas recolectadas en foros, talleres, encuestas, consultas y otras actividades. Precisó que los pueblos originarios también han participado.

El Dato: En 2023, el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, retiró los proyectos del PGD y el PGOT para agregar un capítulo relacionado con el combate al Cártel Inmobiliario.

“Es importante decir que, en los pueblos originarios, barrios y comunidades indígenas residentes, se han llevado a cabo 68 asambleas.

“Y eso es lo que queremos: nunca más una ciudad, sin la voz de los pueblos originarios; sin el poder colectivo de los pueblos milenarios que tenemos en la ciudad. Y también, con la Autoridad educativa federal, se han aplicado 120 mil encuestas a niñas y niños en escuelas. Aquí está. Qué era lo que pedían”, dijo.

12 mil respuestas se registraron durante la consulta casa por casa en la capital

El objetivo del PGD es marcar una guía sobre la planeación, desarrollo, políticas, proyectos y más, que se tienen que ejecutar en la Ciudad de México, así como el garantizar los derechos de la ciudadanía.

Este plan, así como el Programa General de Ordenamiento Territorial, debió entrar en vigor desde octubre de 2020. Desde esa fecha a la actualidad, el Gobierno capitalino ha intentado presentar ambos proyectos, pero fracasaron ante la opinión pública por diversos temas, entre ellos, presuntamente, por el peligro de la privatización del suelo de conservación.

Esto, además, ha causado que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México tenga una limitación por la falta de estos documentos.

120 mil encuestas se han aplicado a infantes sobre la ciudad que quieren

Brugada Molina destacó ayer la participación de la ciudadanía, incluidos niñas y niñas, para ahondar en los temas que requiere la capital del país.

“Queremos que las niñas y los niños hablen, digan, propongan, escojan, qué quieren para la ciudad. Las infancias también fueron consultadas en este proceso e incluso con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se está celebrando una consulta electrónica, dirigida específicamente a los jóvenes, que es muy importante.

“En esta consulta han participado: ciudadanía en general, organizaciones sociales, civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, representaciones sindicales, expertos, núcleos agrarios, organizaciones de mujeres, en fin. Ha habido una gran participación”, comentó.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, los temas en los que la gente ha participado más son salud, bienestar y cuidados, medioambiente, vivienda asequible, el derecho al espacio público, economía dinámica, entre otros.

Ayer, integrantes de organizaciones de la sociedad civil tuvieron un encuentro con legisladores capitalinos y autoridades locales, en el Congreso de la Ciudad de México, en torno a sus propuestas, como parte de la consulta del PGD.

Los asistentes al encuentro plantearon la necesidad de impulsar la educación financiera en la juventud, así como el de establecer un sistema de cuidados universal y una estrategia para la prevención de la violencia.