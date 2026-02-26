Janecarlo Lozano construye el Sistema de Cuidados y Bienestar para la Mujer en la Gustavo A. Madero.

A partir de ahora, las mujeres de la alcaldía Gustavo A. Madero que habitan en Cuautepec contarán con un espacio seguro, digno y gratuito para su desarrollo integral, con actividades formativas y atención médica especializada al alcance de su comunidad.

El alcalde Janecarlo Lozano colocó la primera piedra del Sistema de Cuidados y Bienestar para la Mujer (SCBM), un proyecto con profundo sentido social que busca garantizar el derecho a la salud y al bienestar de miles de maderenses.

El complejo ofrecerá servicios de alta especialidad como ginecología, pediatría, psicología y medicina general, además de estudios de mastografía, laboratorio clínico y farmacia gratuita, con el objetivo de eliminar las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso a la atención médica.

El SCBM no sólo será un centro de salud, sino un espacio integral de acompañamiento y autonomía. Contará con área de rehabilitación y masajes, centro de belleza, juegos infantiles, lavandería, cocina comunitaria, aula digital y de cómputo, así como un auditorio para actividadesculturales y de capacitación.

La intención es que las mujeres puedan atender su salud, fortalecer sus habilidades y disponer de un entorno que respalde su crecimiento personal y profesional.

Con esta obra, el gobierno local busca saldar una deuda histórica con Cuautepec, una de las zonas más pobladas de la demarcación, donde viven alrededor de 380 mil personas que durante años tuvieron que trasladarse a otras alcaldías para recibir atención médica. Hoy, el compromiso es acercar los servicios a quienes más lo necesitan.

“Lo que queremos con este centro es recuperar, primero, su libertad: su libertad económica, su libertad social, su tiempo y su dignidad. Por eso nace el Sistema de Cuidados y Bienestar para las Mujeres”, afirmó Janecarlo Lozano.

Detalló que en este espacio podrán realizarse estudios como química sanguínea completa, medición de glucosa, colesterol y triglicéridos, examen general de orina, pruebas de función hepática y renal, Papanicolaou, mastografías, detección oportuna de cáncer y control prenatal.

“Estamos convencidos de que la prevención salva vidas”, subrayó.

La obra presenta un avance del 80 por ciento, se construye en un terreno de mil 800 metros cuadrados y se prevé que beneficie a más de 17 mil personas. Con ello, Cuautepec avanza hacia un modelo de atención más justo, cercano y con verdadero enfoque social.

JVR