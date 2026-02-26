Reportan artefacto explosivo, ahora, en Ciudad Judicial, en CDMX

Este jueves se reportó una amenaza de la presencia de presuntos artefactos explosivos dentro de las instalaciones de la Ciudad Judicial, pero esta vez se originó la alerta en una ubicación distinta.

Los poco más de siete mil trabajadores de los juzgados de la Ciudad Judicial, ubicados en Avenida Niños Héroes, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, fueron desalojados debido a un reporte de “amenaza de bomba”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) policías acudieron a las instalaciones de los juzgados donde se reportó la amenaza, en el cruce entre la avenida Doctor Lavista y Doctor Rafael Lucio.

Evacuación de Ciudad Judicial ı Foto: X: @ham_medina

Por medio de redes sociales, la SSC informó que el personal del Agrupamiento Zorros acudió a las instalaciones para poder realizar una revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y las demás áreas del juzgado.

Asimismo, precisaron que dentro del inmueble no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en los juzgados de la Ciudad Judicial, por lo que se comenzó a coordinar el reingreso de todos.

Esta revisión exahustiva se dio debido a que; explicó la Secretaría, recibieron una denuncia por la presencia de supuestos artefactos explosivos dentro de las instalaciones de la colonia Doctores.

Personal del Agrupamiento #Zorros de la #SSC acudió a las instalaciones de los juzgados, localizadas en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia #Doctores, de la @AlcCuauhtemocMx, debido a la denuncia de supuestos artefactos… pic.twitter.com/yoF29JIeeN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 26, 2026

Por su parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México informó que; luego de que las autoridades de seguridad pública recibieran un reporte, “activaron los protocolos institucionales correspondientes ante una amenaza de riesgo.”

Asimismo, precisaron que se tomaron las medidas preventivas necesarias; bajo la supervisión de personal de seguridad y protección civil, para poder desalojar y salvaguardar la integridad de 6 mil 659 personas que se encontraban en los inmuebles.

En este sentido, indicaron que la situación se encuentra bajo control, y pidieron al público en general mantenerse informados por medio de los canales oficiales del Órgano de Administración Judicial.

Comunidado del Poder Judicial ı Foto: X: @PJCDMX

Primera amenaza de artefactos explosivos en el Poder Judicial

Este 25 de febrero mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación desalojaron las instalaciones que se encuentran ubicadas sobre Insurgentes Sur, y el desaolojo de este miércoles también se originó por una amenaza de artefactos explosivos.

De acuerdo con la información que se conoce, presuntamente el artefacto que se colocó en las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación de la colonia San Ángel, fue reportado por medio de una llamada “atribuída al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”

Al respecto, la SSC informó que el personal especializado del Agrupamiento Zorros acudió al inmueble luego de recibir “un reporte de una llamada en la que se indicaba que se indicaba que había un artefacto explosivo en el sitio.”

Debido a esto, realizaron una revisión exhaustiva en los 14 niveles y 5 sótanos del edificio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde no localizaron ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad de las y los trabajadores o las personas que se encontraban en dichas inmediaciones.

Evaciación del edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Insurgentes Sur, por amenaza de presuntos artefactos explosivos el 25 de febrero ı Foto: X: @SSC_CDMX

