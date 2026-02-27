Atienden otro reporte por un explosivo

Vigilancia afuera del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación, tras llamada por supuesta bomba el 25 de febrero de 2026

Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendió un reporte por un supuesto artefacto explosivo en un inmueble de la Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los poco más de siete mil trabajadores de los juzgados del sitio, en Avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores, fueron desalojados, por un reporte de amenaza de bomba.

2 alertas de bomba se registraron esta semana en la CDMX

De acuerdo con la SSC, policías ya acudieron a las instalaciones de los juzgados donde se reportó la amenaza, en el cruce entre la avenida Doctor Lavista y Doctor Rafael Lucio.

La denuncia, explicó la secretaría, fue por la presencia de supuestos artefactos explosivos.

Tras la revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás parte del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, concluyeron las autoridades.

El 25 de febrero mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación desalojaron las instalaciones, sobre Insurgentes Sur, también desalojaron las instalaciones por una amenaza de bomba.