¿Qué artistas estarán en el Fan Fest del Zócalo CDMX HOY 15 de junio?

Este artista estará HOY en el Fan Fest del Zócalo CDMX.

¡Comienza la semana con el espíritu mundialista! Este lunes 15 de junio, quinto día del Mundial 2026, nos esperan grandes eventos, entre ellos los esperados debuts de Argentina, Uruguay y, si es convocado al 11, el ahora archiconocido Tim Payne con Nueva Zelanda. El Fan Fest del Zócalo está listo para sumarse a la emoción con un acto musical muy especial.

El domingo, el Fan Fest del Zócalo recibió a miles de aficionados que apoyaron con todo a dos de las selecciones favoritas de este torneo, Japón y Países Bajos, quienes rescataron el empate en un emocionante partido.

¡Sí se pudo! 🇯🇵

Japón empata a Países Bajos 🇳🇱 y el #FIFAFanFestival festeja.



Vive los partidos a lo grande con nosotros.⚽️



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga del mundial.#Somos26 #SomosMexicoCity #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/Hp9WrfnK8d — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 14, 2026

Ahora, el Zócalo de la Ciudad de México, y los otros 17 fan fest instalados en la capital mexicana, se alistan para gritar “¡Gol!” con los debuts de las mencionadas selecciones, que también figuran entre las favoritas de esta Copa. Así quedan las actividades en el Fan Fest este lunes, 15 de junio.

¿Qué artista musical estará HOY 15 de junio en el Fan Fest del Zócalo CDMX?

Este lunes 15 de junio, el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México abre sus puertas a las y los aficionados para que vivan en su pantalla monumental tres de los cuatro partidos del quinto día del Mundial 2026.

#FIFAFANFestival Abrirá este lunes a las 8:30 hrs.

Grandes partidos nos esperan en el Zócalo de la CDMX

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𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹.



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Para acompañar la jornada, el Fan Fest presentará un acto musical muy especial que se “pondrá la camiseta” de su selección, que debutará también este lunes.

Se trata de Darvag, un grupo iraní que busca mantener la tradición de la música persa, a través de ensambles con instrumentos de percusión, instrumentos nacionales, de cuerdas, y poesía.

Darvag es un grupo creado en 1999 por Hamid Rezá Seyed Nia, con el propósito de difundir el arte tradicional de Irán. Se ha consolidado como uno de los referentes internacionales de la música persa y, con ese motivo, ha dado presentaciones en México, Uruguay y otros países de América Latina.

La presentación de Darvag en el Fan Fest del Zócalo capitalino será a las 15:00 horas de este lunes 15 de junio.

¿Qué partidos se transmitirán en el Fan Fest del Zócalo CDMX HOY 15 de junio?

El Fan Fest del Zócalo CDMX abrió sus puertas desde muy temprano, a las 08:30 horas, para transmitir estos partidos en su pantalla monumental:

España vs Cabo Verde : 10:00 horas

Bélgica vs Egipto : 13:00 horas

Arabia Saudita vs Uruguay: 16:00 horas

Inicia bien la semana en el #FIFAFANFESTIVAL

Este lunes la Apertura es 8:30 hrs.

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Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga del mundial.



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No se programó en la agenda la transmisión del partido entre Irán y Nueva Zelanda, que se jugará a las 19:00 horas y se transmitirá en exclusiva por la señal de ViX (así que, para ver a Tim Payne, deberás hacerlo desde casa).

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