Cesan a personal en la Azcapo por agresiones

Los funcionarios públicos de la alcaldía Azcapotzalco que protagonizaron un enfrentamiento con vecinos de la colonia Santa Bárbara, incluida la directora general de Gobierno, Azucena Narváez, serán destituidos, además de que se les inició un proceso administrativo, anunció la alcaldesa Nancy Núñez.

“Esta alcaldía no tolerará ningún acto de violencia, por lo que se han iniciado las acciones administrativas y correctivas. Se comunica la decisión de separar de su cargo a la directora general de Gobierno y al personal involucrado en los hechos.

El Dato: La alcaldía compartió que atiende la situación, por lo que mantiene contacto con la familia afectada para continuar con la posible reparación del daño.

“Se han iniciado las acciones administrativas, correctivas, así como las sanciones correspondientes contra las y los servidores públicos involucrados en los hechos con el fin de garantizar que estas acciones no vuelvan a ocurrir”, detalló la alcaldesa en un video en redes sociales.

El jueves, personal de la demarcación realizó un operativo para liberar el espacio público sobre la calle Matlacoatl. En un video que se hizo viral en redes sociales se observa a un grupo de vecinos reclamar el “arbitrario” dispositivo, además de acusar a Azucena Narváez Hernández de “prepotente”.

Esta acción generó la reacción de los funcionarios, que comenzaron a increpar a los vecinos, y de los gritos pasaron a las amenazas y luego a los golpes, hechos en los que también fue identificado Juan Carlos Soto Canales, de la Subdirección de Vía Pública.

En el material se observa cómo un hombre vestido de civil, presuntamente habitante del inmueble, intenta liberarse del grupo que lo rodea, mientras varias personas le gritan “¡Ya, ya, ya!”. El sujeto logra zafarse momentáneamente, pero es perseguido por algunos de los servidores públicos, lo que intensifica la confrontación.

Una mujer, también vestida de civil y aparentemente integrante de la familia, encara a los funcionarios, los acusa de actuar en grupo y advierte que presentará una denuncia en su contra. A pesar de ello, los trabajadores continúan amedrentando a los residentes e incluso intentan cercar el acceso al domicilio antes de retirarse tras varios minutos de tensión.

Al reprobar el comportamiento de sus colaboradores, la alcaldesa precisó que ya se iniciaron las investigaciones y que será la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos la que determine responsabilidades.

Núñez Reséndiz aseveró que, “a diferencia de otras alcaldías donde se solapan y promueven actos de provocación hacia la ciudadanía, en Azcapotzalco siempre se mantendrá el diálogo”, y garantizó que se cuidará que los integrantes de su administración se conduzcan “con respeto, y en apego a los lineamientos establecidos por el Comité de Ética” de la demarcación.

En una tarjeta informativa, la alcaldía también informó que ha mantenido contacto con la familia afectada para atender la situación y, en su caso, avanzar en la reparación del daño.

Hasta el momento no se ha informado si la familia presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público o ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.