Operativo en show de Shakira deja 17 detenidos en el Estadio GNP

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) reportó la detención de 17 personas por presunta reventa de boletos para el último concierto de Shakira realizado el 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Durante patrullajes de vigilancia en las inmediaciones del estadio y el Autódromo Hermanos Rodríguez, agentes de la SSC identificaron a un grupo de seis mujeres y 11 hombres, entre quienes se encontraban ocho menores de edad, que ofrecían entradas para el espectáculo a precios superiores a los establecidos en taquilla o con indicios de ser apócrifos.

Tras corroborar estas irregularidades, los policías procedieron a la detención de los presuntos revendedores.

Se informó que seis de los detenidos ya habían sido presentados previamente ante autoridades por hechos similares en eventos masivos, según los registros de seguridad.

Detienen a 17 revendedores ı Foto: SSC

Dentro de este mismo operativo, agentes atendieron la denuncia de un trabajador de un estacionamiento cercano al estadio, quien señaló a un hombre que ofrecía boletos de estacionamiento posiblemente falsos.

Al revisar al sospechoso, de 28 años de edad, los policías le aseguraron cuatro boletos de estacionamiento apócrifos, por los cuales se presume estaba cobrando alrededor de 400 pesos cada uno, el sujeto posteriormente fue detenido.

La movilización policial se enmarca en las acciones de seguridad implementadas por la SSC-CDMX en torno al concierto, que formó parte de la gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran” de la cantante colombiana, uno de los eventos musicales de mayor demanda en la capital durante la gira, con múltiples funciones agotadas en el Estadio GNP Seguros.

Las autoridades capitalinas han reforzado la vigilancia en espectáculos masivos para prevenir delitos como la reventa irregular de boletos y la comercialización de accesos falsificados, que afectan tanto a asistentes como a la logística de los eventos.

