Mauricio Tabe lanza operativo ‘Cazacochinos’ en MH; advierte tolerancia cero para quienes tiren basura en las calles

El alcalde Mauricio Tabe supervisa el despliegue de las nuevas carpas de vigilancia policial contra tiraderos clandestinos.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, lanzó el operativo “Cazacochinos” para acabar con los tiraderos clandestinos, por lo que advirtió que habrá CERO tolerancia y se aplicará la ley a quienes arrojen sus desechos en las calles.

Dijo que en lo que va de su administración, han logrado reducir los tiraderos de 93 a 50, pero el objetivo es erradicarlos, ya que tirar basura en lugares no autorizados es una infracción cívica y se sanciona con la remisión al Juzgado Cívico, el pago de una multa o trabajo comunitario.

Autoridades de Miguel Hidalgo advierten arrestos y multas a quienes infrinjan la Ley de Cultura Cívica al tirar basura. ı Foto: Alcaldía MH

“Hemos reducido a la mitad los tiraderos clandestinos en Miguel Hidalgo, sin embargo, hay algunos que todavía nos generan muchos problemas. Para eso instalamos 15 carpas con policías para acabar con esos tiraderos y detener a quienes están ensuciando nuestras calles”, dijo.

Tabe detalló que a estos puntos de vigilancia se sumarán carpas itinerantes en más colonias, las cuales tendrán presencia policial 24/7 para evitar que se formen tiraderos. El alcalde de Miguel Hidalgo hizo un llamado a las y los vecinos a depositar su basura en los camiones recolectores, porque con el operativo “Cazacochinos”, habrá “mano dura” contra quien ensucie las calles de la demarcación.

Con el operativo “Cazacochinos”, la alcaldía busca reducir a cero los focos de insalubridad en las colonias de la demarcación. ı Foto: Alcaldía MH

De hecho, dijo que ya iniciaron con las detenciones por violar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Aunque la falta también puede sancionarse con multa, arresto o trabajo comunitario.

“En las últimas semanas llevamos cinco personas detenidas de quienes han tirado basura. Recuerda, hay que cuidar nuestras calles, calles más limpias son más seguras y no hay pretexto, porque aquí en Miguel Hidalgo hay camiones que recogen la basura en la tarde. Tirar basura no es cualquier cosa, tiene consecuencias. Entre todos cuidamos de nuestras calles”, recalcó.

Policías de Blindar MH mantendrán presencia permanente para evitar la acumulación de desechos en la vía pública. ı Foto: Alcaldía MH

Mauricio Tabe agregó que este operativo es parte de la estrategia de Blindar MH, porque las calles limpias son también calles más seguras. Por lo que dijo que solicitará formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la remisión de aquellos vecinos que hagan caso omiso.

Subrayó que ya no hay pretexto, pues los camiones recolectores pasan todos los días por la mañana y con el servicio ‘Tecolote’ se presta el servicio nocturno, para quienes salen temprano a trabajar o estudiar. “Nuestro compromiso es claro: que Miguel Hidalgo sea la alcaldía más limpia, más ordenada y más segura de toda la Ciudad de México”, concluyó.

am