Con deterioros, el campo de beisbol de Parque Cuitláhuac

El diamante dentro del Parque Cuitláhuac Sur está rodeado de una zona descuidada, en febrero pasado.

El parque de beisbol del Parque Cuitláhuac Sur, inaugurado en Iztapalapa en 2021, está deteriorado, vandalizado y sólo es usado por los Giants, un equipo infantil que juega dos días a la semana, esto pese a que formó parte de una inversión de 199.2 millones de pesos y fue dedicado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fan de este deporte.

En un recorrido, La Razón observó que el campo, de 30 mil 120 metros cuadrados planteado para recibir a 600 espectadores, tenía como objetivo permitir “la práctica profesional y de alto rendimiento, así como la organización de torneos para ligas con presencia en la alcaldía”. La realidad es que el sitio no es visitado.

El Dato: El equipo infantil de los Giants también tiene sus entrenamientos en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, los días martes y viernes y no hay costo para asistir.

La zona más desgastada del diamante es el montículo del lanzador, pues el pasto sintético colocado hace cinco años ya no existe y sólo queda tierra seca. Alrededor se aprecian las bolas de caucho del pasto sintético maltratado.

Caso similar sucede en la caja de bateo y home, que es aquella donde se colocan el bateador, el catcher y el umpire. Aquí, ya no hay arcilla y se aprecia la zona con daños que dejan ver la tierra.

El montículo del lanzador luce con afectaciones y se aprecia caucho. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

Lo único que está bien conservado desde su inauguración en 2021 es el pasto sintético verde y guinda en las tres bases, de acuerdo con las fotos originales de la página oficial del Gobierno capitalino y de la alcaldía Iztapalapa.

600 espectadores es la capacidad de las tribunas del parque de beisbol

La inversión de 199.2 millones de pesos para la construcción del campo de beisbol fue producto de la segunda etapa de construcción del Parque Cuitláhuac Sur hecha con recursos federales y estatales. Esta obra formó parte del programa Sembrando Parques, enfocado en la recuperación y transformación de los espacios públicos en beneficio de vecinos.

Esto, porque, anteriormente, la zona en la que está el Parque Cuitláhuac era ocupada como basurero, por lo que las autoridades federales y estatales trabajaron para recuperar este sitio de Iztapalapa.

“Imagínense el simbolismo, el significado que tiene que se convierta este basurero en un parque con árboles, cuidando los humedales, que haya juegos, que se tengan canchas, que se tenga hasta un estadio de beisbol, imagínense qué alegría, yo voy a regresar cuando esté todo concluido para dejarlo completamente inaugurado”, aseguró López Obrador en septiembre de 2020 durante la inauguración de la primera etapa de rehabilitación.

Los dogouts tienen un olor a orines y están grafiteados. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

170 Millones de pesos se invirtieron en las etapas 1 y 3 del parque

La primera etapa costó cerca de 135 millones de pesos y se intervinieron 42 hectáreas con la reforestación de áreas verdes, colocación de luminarias, módulos de juegos infantiles, accesos principales con plazas y módulos de baños; un Skate Park-Bowl, área canina, un quiosco llamado Plaza Nodal, un árboretum con cuatro ecotonos, un pabellón hidrobotánico, humedales y taludes vegetativos.

Por su parte, la tercera y última etapa costó 33.67 millones de pesos e incluyó un foro llamado Danzódromo, tres multicanchas, una cancha de futbol profesional, una cancha de futbol 7 y seis hectáreas de reforestación nueva.

Actualmente, el parque de beisbol tiene diversos desperfectos, pues la jaula que protege a los espectadores de la pelota o de que un bate salga disparado también está dañada, ya que con el paso del tiempo y las prácticas se abrió en algunas secciones y en otras, los golpes deformaron la malla ciclónica.

Al no tener un baño funcional cerca, la parte trasera del parque de beisbol tiene un distintivo olor a orina y heces acompañadas de restos de papel de baño usado.

Las casetas, mejor conocidas como dugouts, que son aquellos espacios en los que los jugadores, entrenadores y más personal está atento al partido y que sirve además para que se resguarden del sol y la lluvia, están grafiteadas, orinadas, con basura y el eventual calcetín que alguien olvidó.

De acuerdo con la persona que administra los días de juego e inscripciones en los Giants, los niños juegan en el campo de béisbol de Parque Cuitláhuac Sur los miércoles de las 16 a 18 horas y tienen partidos los domingos.

El sitio, contó una persona relacionada con la escuela infantil, ha sido afectado, principalmente, por personas ajenas a la práctica de este deporte o bien, porque hay quienes usan el lugar con equipo no apto para éste.

“Esas personas ajenas son quienes lo han deteriorado, porque se meten con zapatos con suela de metal y pues es pasto sintético”, dijo.

El equipo comenzó a entrenar y jugar en el Parque Cuitláhuac Sur el 28 de octubre de 2021, apenas unos días después de que la obra fue entregada. De acuerdo con las fotografías difundidas en Facebook, alrededor de medio año después de la inauguración, el parque ya presentaba el hoyo en la zona de bateo.

El campo de beisbol está ubicado hasta el fondo del Parque Cuitláhuac Sur y es el punto más lejano en los senderos del lugar; además, en la zona no había elementos de seguridad y durante los recorridos, este diario encontró en cinco ocasiones parejas jóvenes que aprovecharon la falta de seguridad y de visitantes para tener encuentros pasionales, pero sin llegar al coito.

Este sitio del parque está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, por ello, este diario buscó a esta autoridad para obtener su postura respecto al estado que guarda el parque de beisbol, pero, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

TERRENO EN ABANDONO. Luego de que La Razón informara acerca del mal estado del Parque Cuitláhuac Norte, del que está a cargo la alcaldía Iztapalapa de Aleida Alavez Ruiz, ésta reconoció el deterioro debido a la pérdida de los trabajos de mantenimiento que no se llevaron a cabo en distintas administraciones.

Lo anterior, porque, de acuerdo con la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la demarcación invirtió 235 millones 629 mil pesos para el mantenimiento del lugar entre 2018 y 2022, pero, posteriormente, no hay documentos en el sitio web que indiquen que hubo más apoyos al parque.

Alavez Ruiz ofreció a este medio recorrer el sitio para supervisar las condiciones actuales del lugar y hablar sobre las acciones de mejoramiento, pero, al momento, no ha ocurrido.