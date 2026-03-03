Frente frío 38: Estas son las alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas este 4 de marzo

El frente frío número 38 comenzará a aproximarse por el noreste del país, y este entrará en interacción con la corriente en chorro polar, lo que provocará fuertes rachas de viento, así como el descenso de la temperatura.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua), se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas al norte, centro y sureste del país, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Asimismo, el SMN señaló que a partir de este martes la probabilidad de que se registren lluvias y chubascos durante la tarde aumentaron, y la onda de calor que se presentó en Durango, Jalisco, Morelos y Puebla finalizará.

En ese sentido, informó que la onda de calor prevalecerá en el centro y sureste de Michoacán, así como en el centro de Guerrero, el sur y este de Oaxaca y el este de Chiapas.

Clima 3 de marzo ı Foto: SMN Conagua

Además, también se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles.

Mientras que en las zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del miércoles.

El SMN puntualizó que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo; y que estas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas para el miércoles

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para este miércoles 4 de marzo se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados celsius a partir de las 01:00 horas hasta las 08:00 horas en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se recomienda a las personas que se encuentren en dichas alcaldías abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, resguardas a sus mascotas del frío, evitar cambios brusos de temperatura e ingerir abundante agua, así como frutas y verduras con vitamina A y C.

