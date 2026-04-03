Hoy No Circula sabatino: estos autos descansan este 4 de abril 2026 en CDMX y Edomex

Este sábado 4 de abril de 2026 el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con holograma 1, terminación de placas con número impar —1, 3, 5, 7 y 9—, y todos los holograma 2 en la Ciudad de México y el Estado de México, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.
Este primer sábado de abril tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de los estados que integran la Megalópolis: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.
¿Qué autos sí circulan este 4 de abril?
Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:
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- Autos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Taxis
- Transporte público
- Transporte de carga
- Vehículos conducidos por personal del sector salud
No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.
¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?
El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Desde el 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Rayón
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Sin embargo, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de Contingencia Ambiental las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas ambientales vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.
De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.
En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.
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cehr