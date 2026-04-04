Fuga de gas en Plaza Perisur genera pánico y provoca el desalojo de clientes y trabajadores

Fuga de gas en Plaza Perisur provoca el desalojo de clientes y trabajadores.

Una fuga de gas generó pánico entre clientes y trabajadores de la Plaza Comercial Perisur, ubicada al sur de la Ciudad de México.

El hecho provocó el desalojo de las personas que se encontraban en el centro comercial.

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes de lo que sucedió el viernes 3 de abril de 2026. En los materiales, se vio a gente corriendo para intentar salir de recinto.

De acuerdo con los primeros reportes, en el negocio de café se registró una pequeña explosión, lo que provocó que trabajadores rociaran polvo de extintor.

Posteriormente, el material químico se esparció en gran parte de la Plaza Perisur, lo que generó alerta entre los visitantes.

Una nube color blanco se esparció por el recinto, situación que fue confundida con gas LP por los asistentes a la zona.

TERROR EN PERISUR, por una falsa alarma de fuga de gas



Tenían un modulo de café,el cual contaba con una fuga de gas,activaron un extintor para rociar el tanque, la nube ☁️ de humo la produce el extintor. pic.twitter.com/FZryb3csq4 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 4, 2026

Después de los reportes ciudadanos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y los servicios de emergencia arribaron a la zona. Sin Embargo, las autoridades de la Alcaldía Coyoacán descartaron que el asunto representara un riesgo.

El módulo afectado se localiza a escasos metros de un área de juegos infantiles, lo que generó más alerta entre los visitantes al centro comercial. Este hecho generó debate en redes sociales.

Los usuarios, cuestionaron la presencia de tanques de gas en módulos ubicados tan cerca de zonas destinadas a menores de edad.

La escena llamó especialmente la atención, debido a que ocurrió en uno de los centros comerciales más concurridos del sur de la Ciudad de México, en plena noche de viernes y con alta afluencia por la temporada vacacional de Semana Santa.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas o daños a la infraestructura de la Plaza Perisur. Los equipos de emergencia continúan realizando labores de contención, a fin de evitar un siniestro mayor.

El hecho anterior hizo recordar la tragedia ocurrida el año pasado en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR