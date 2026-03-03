Investigan el deceso de dos niñas por sarampión

Una enfermera vacuna a un joven, en Chapultepec, el 8 de febrero.

En la Ciudad de México, punto rojo del brote de sarampión en el país, son investigados dos posibles decesos por esta enfermedad, informó la titular de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann. De confirmarse, la capital sería la entidad con más muertes de sarampión en lo que va del año, con tres.

En conferencia, la funcionaria explicó que los fallecimientos corresponden a una bebé y a una niña, a inicios de año.

11.3 casos por cada 100 mil habitantes es la tasa de contagios en la Cuauhtémoc

“Se determinó que eran muertes con relevancia epidemiológica, por eso se pasó al grupo de expertos a ser analizadas. El primer caso falleció el 22 de febrero y la bebé, el 18 de enero”, dijo Gasman Zylbermann.

En lo que va de 2026 se han registrado cinco muertes en México por sarampión, en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Durango y Tlaxcala. En total, desde 2025 suman 32 decesos, uno de ellos en la ciudad.

Hasta el 2 de marzo, informó la titular de la Sedesa, se tienen 418 casos confirmados en la capital y se registraron seis casos nuevos durante este fin de semana.

El viernes 27 de febrero, el Gobierno capitalino informó al federal un total de 368 casos, por lo que en este fin de semana la cifra subió 50 casos, el mayor aumento de sarampión del brote en la ciudad.

El 2 de febrero se registraron 111 personas con esta enfermedad. De modo que en este último mes casi se cuadruplicaron los casos de sarampión en la Ciudad de México.

De 418 personas con sarampión, 33 fueron hospitalizadas, aunque en este momento ninguna se encuentra en esta condición. Asimismo, 64 personas son residentes del Estado de México.