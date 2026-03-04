Impulsan Coyoacán y el TJA local la transparencia

Giovani Gutiérrez, en la firma del convenio con el TJA de la ciudad.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), Andrés Aguilera Martínez, firmaron un convenio para fortalecer la legalidad y la transparencia en el ejercicio público.

Durante el evento, los funcionarios destacaron la firma de este acuerdo, el cual, coincidieron es un paso firme hacia una administración pública más humana, más cercana, pues son instrumentos de coordinación que permiten compartir capacidades, optimizar recursos, capacitar a servidores públicos, generar orientación jurídica oportuna y construir canales reales de atención directa para la ciudadanía.

“Yo quisiera hablar de la justicia desde el punto de vista humano, no podemos ser justos sin antes no tener educación, valores y principios y eso hace que nosotros podamos distinguir entre el bien y el mal; como servidores públicos, en el quehacer administrativo en esta gran estructura que fuimos beneficiados del voto y la confianza de los ciudadanos, no podemos faltarles al respeto”, dijo Gutiérrez Aguilar.

El titular del TJACDMX mencionó que en la alcaldía Coyoacán la exigencia no sólo es resolver controversias administrativas, sino prevenirlas y garantizar que cada persona conozca y defienda sus derechos.

El convenio abarca distintas acciones, entre ellas, la Ruta Violeta para que el Tribunal participe con stands de difusión sobre trámites y servicios.