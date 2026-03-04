Van por protección de DH de los grupos vulnerables

Jóvenes en situación de vulnerable, en la calle artículo 123, en 2024.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), María Dolores González Saravia, afirmó que, con miras al Mundial de Futbol, el organismo llevará a cabo un monitoreo para salvaguardar, antes y durante el evento deportivo, el respeto a las garantías de los grupos vulnerables.

Durante la presentación de la campaña CDHCM Tu Cancha de Derechos, la titular del organismo explicó que actualmente trabaja con grupos prioritarios para establecer algunas medidas de protección que garanticen que no haya violación de derechos humanos de estos sectores.

El Dato: La CDHCM está al pendiente de las conversaciones sobre la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, que siempre termina en el Zócalo, pero ahora habrá actividades del Mundial.

“Se están estableciendo algunos diálogos directos entre estos actores sociales y las autoridades, pero en todo caso la Comisión va a hacer dos cosas: una va a ser desplegar durante el Mundial y en los días previos todo un operativo de monitoreo, documentación y directamente protección y defensa de estos derechos.

“Previamente vamos a estar trabajando con las instituciones las medidas que sean necesarias para evitar que estos derechos sean violados en su caso”, mencionó González Saravia.

Lo anterior, ante diversas manifestaciones de sectores que han denunciado son afectados por la organización de la justa deportiva que iniciará el 11 de junio en el Estadio Banorte con el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

5 Millones de personas se espera que visiten la ciudad por el Mundial

Mil 124 personas en situación de calle estima el Gobierno local que hay

Entre los grupos afectados están las trabajadoras sexuales, habitantes de pueblos originarios, jóvenes que exigen vivienda, comerciantes en vía pública y las personas en situación de calle.

En distintas manifestaciones, algunos actores han denunciado ser víctimas de una presunta “limpieza social” por parte de las autoridades capitalinas, las cuales llevan a cabo obras públicas, principalmente en materia de movilidad, sobre la Calzada de Tlalpan.

González Saravia sostuvo que la Comisión además mantendrá comunicación con los grupos vulnerables para promover los derechos de cada uno, como ya lo hacen con algunos, como son las trabajadoras sexuales.

“Las estamos atendiendo, investigando, se ha hecho un acompañamiento del caso para, dependiendo de la investigación, pueda establecerse qué derechos han sido violados, pero, al mismo tiempo, también tenemos un proceso de acompañamiento en su espacio de diálogo institucional”, afirmó a 100 días del Mundial.

Al respecto, la Cuarta Visitadora del organismo, Volga Pilar de Pina Revest, explicó han detectado que hay problemas que “vienen más de procesos de gentrificación sostenida” y que, con el contexto del Mundial se han fortificado.

La abogada especializada en derechos humanos y justicia penal destacó que el Mundial de Futbol representa algunos riesgos para las poblaciones en situación vulnerable, por las políticas y estrategias de reordenamiento del espacio público que se llevan a cabo en estos eventos.

“Insistir mucho en que hay que tener un efecto, una estrategia preventiva de riesgos, pero también que sea respetuosa de los derechos de estas poblaciones, que no sean retiros forzados o institucionalizaciones forzadas en albergues, porque no todas las personas desean hacerlo”, dijo.