Clara Brugada reconoce a mujeres policía

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el Encuentro de Mujeres Policías: Mujer y Mando Policial, donde reconoció a las 20 mil uniformadas de la capital, a quienes calificó como pioneras.

Además, anunció acciones para mejorar sus condiciones laborales con acceso a puestos de mando, apoyo económico a madres de menores de edad y la creación del Premio Anual de la Mujer Policía.

“Todas las mujeres policías son pioneras de que las cosas cambian, de que los roles que hoy ustedes han decidido llevar a cabo son roles que rompen con la tradición“, afirmó la mandataria capitalina.

20 Mil mujeres policía hay en la capital actualmente

Brugada propuso la implementación del Sistema Público de Cuidados cerca de los sectores de policía, donde podrán lavar su ropa, llevar a sus niños pequeñitos y disfrutar de un spa, este último, exclusivo de las mujeres. Además, instruyó la implementación de un apoyo económico extra para todas las mujeres policías que sean madres de menores de edad.

Añadió que se creará un premio para la mujer policía, que se suma a otros premios que tienen: “Vamos a crear uno, el Premio Anual de la Mujer Policía para reconocer su valentía, su compromiso, su contribución a la seguridad”.