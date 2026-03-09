Detienen a nueve hombres por destrozos tras marcha del 8M en CDMX

Movilización por el 8M en la Ciudad de México.

Aunque las autoridades reportaron un saldo blanco tras la marcha del 8M en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que reunió a 120 mil mujeres, se reportaron algunos destrozos ajenos a la movilización, por lo cual fueron detenidos nueve hombres.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SCC) indicó que después de la manifestación y sin tener relación directa con la marcha de las mujeres, un grupo de aproximadamente 20 hombres comenzó a realizar destrozos en las puertas del Edificio de Gobierno, rompiendo algunas ventanas.

“Estas personas eran totalmente ajenas a la movilización . Elementos de la SSC contuvieron la agresión para evitar mayores daños y proteger a las asistentes; derivado de estos hechos, nueve hombres fueron detenidos, seis remitidos al Ministerio Público y los tres restantes ante el Juez Cívico”, indicó la corporación.

Pese a reportar saldo blanco, ERUM brindó atención a 90 personas

Por otro lado, durante la protesta personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas, de las cuales 73 fueron civiles y 14 elementos de la SSC ; las cuales presentaron situaciones menores y fueron atendidas en el lugar.

Estas atenciones fueron por deshidratación, desmayos, luxaciones, insolación, caídas a pie de calle y tres atenciones por golpes.

Por último, a lo largo del operativo interinstitucional se desplegaron 400 mujeres policías de la SSC , quienes brindaron acompañamiento a distancia a las manifestantes.

“Las elementos portaron equipo de protección personal, como casco y escudo, y algunas de ellas contaron con extintores, los cuales fueron utilizados de manera esporádica”, señaló.

Además, personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para encauzar a un grupo de manifestantes que cruzó una puerta de las vallas colocadas al exterior de la Catedral, en el Zócalo capitalino, donde las exhortaron a desalojar el lugar y evitar que causaran daños”, asegura la secretaría.

Si bien la SSC reportó que no se registraron personas lesionadas , también se reportó que elementos de la dependencia lanzaron piedras detrás de las vallas metálicas hacia la protesta, lastimando a manifestantes y periodistas.

