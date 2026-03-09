Espera diputada discusión de la despenalización

La diputada local de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, expresó que espera que en el tiempo restante de la actual III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México avance en la discusión de su iniciativa que propone eliminar el aborto del Código Penal capitalino.

La legisladora explicó a La Razón que ha presentado y promovido esta iniciativa en distintas legislaturas, por lo cual la impulsará para que avance.

“Yo esperaría que fuera (discusión en el Pleno) antes de que concluyera la legislatura. De verdad, sería un gran avance. Todavía tenemos un año y medio de esta legislatura para continuar sensibilizando tanto a diputados como a la sociedad de lo importante que es el que se nos pueda reconocer”, señaló.

El Tip: Morena afirma que hubo una “campaña de desinformación” sobre la iniciativa de aborto y que incluso sus legisladoras fueron “linchadas” con lonas y en la web.

Pese a que entre 2024 a 2025 la criminalización de personas con capacidad de gestar por el delito de aborto ha aumentado en 32 por ciento, la morenista agregó que, desde su punto de vista, las mujeres no deberían enfrentar procesos penales por decidir sobre su cuerpo.

“No podemos seguir siendo señaladas por decidir sobre nuestro cuerpo. Nadie nos puede obligar a ser madres cuando no contamos con las circunstancias económicas, psicológicas”, indicó.

120 mil personas asistieron ayer a la marcha del 8M en la capital

Ayala Zúñiga destacó que trabajará para que este delito se derogue, pero, a un año dos meses de que se presentó la propuesta en el Congreso capitalino, no hay avances por el freno de Morena. Ayer, la diputada Brenda Ruiz Aguilar indicó que seguirá la campaña de información.