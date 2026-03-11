CAMe suspende la cuarta Contingencia Ambiental en el Valle de México; así aplica el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo

Se suspende la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

Luego de casi 27 horas activa, este miércoles la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió suspender la cuarta Contingencia Ambiental por ozono y levantar las restricciones asociadas a la emergencia en la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellas el doble Hoy No Circula.

Aunque a las 19:00 horas persistía la mala calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, la autoridad ambiental justificó la suspensión al pronosticar condiciones climáticas favorables para la dispersión del ozono a partir de este jueves 12 de marzo.

“... el sistema anticiclónico que nos afectó desde el inicio de la semana perderá intensidad sobre el centro del país; esto, sumado a la cercanía del Frente Frío número 40, permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas . (...) Se estiman concentraciones máximas de ozono menores a los valores de contingencia ambiental”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: En la línea 7 Explota celular y hombre muere tras caer de las escaleras en la estación Camarones del Metro de CDMX

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/pSGSqF5yoK pic.twitter.com/9hBotwbZjB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 12, 2026

Hoy No Circula: así aplica este jueves 12 de marzo de 2026 tras la suspensión de la Contingencia Ambiental

Tras la suspensión de la Contingencia Ambiental, este jueves 12 de marzo el Hoy No Circula aplica de manera regular en la Ciudad de México y el Estado de México, un horario de 05:00 a 22:00 horas para los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado verde , terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2

Vehículos con placas foráneas

Así aplica el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X, @CAMegalopolis

En tanto, están exentos de las restricciones del Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr