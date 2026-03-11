Calidad del aire CDMX y Edomex hoy 11 de marzo

Así va la calidad del aire hoy en CDMX y Edomex

Luego de que otra vez se activara la contingencia ambiental, la calidad del aire sigue preocupando a los habitantes del Valle de México, ya que se afecta el programa Hoy No Circula, así como las repercusiones que hay a la salud.

Este 11 de marzo el Valle de México amaneció con una ligera mejora en comparación al 10 de marzo, ya que fue ayer cuando se activó la contingencia por mala calidad del aire.

¿Cuál es la calidad del aire en CDMX hoy 11 de marzo?

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades ambientales de la Ciudad de México, de los 11 puntos analizados 4 están en verde, es decir, que la calidad del aire es buena. Otros cuatro están en amarillo, es decir que es aceptable y tres están en color naranja, o sea, que la calidad del aire es malo.

Calidad del aire CDMX y Edomex 11 de marzo 2026 ı Foto: Especial

¿Cuál es la calidad del aire en Edomex hoy 11 de marzo?

En el Estado de México hay otros 11 puntos de calidad de aire que indican cómo va la contaminación en general.

Cinco puntos están en verde, o sea, que el aire es bueno; mientras que dos están en amarillo, es decir, aceptable, y tres puntos están de color naranja, lo que indica que la calidad es mala.

Sin embargo, el balance general del Índice Aire y Salud, la calidad del aire en el Valle de México es Mala, con un nivel de riesgo alto.

Recomendaciones para la contingencia ambiental

El primer reporte de la mañana de la contingencia sale a las 10:00 am, sin embargo, se recomienda a los usuarios que cuando el aire es malo se deben tomar en cuenta ciertas medidas.