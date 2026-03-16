Ataque armado contra vehículo en Río Churubusco, alcaldía Iztacalco, deja un muerto | VIDEO

Ataque armado contra un vehículo en alcaldía Iztacalco deja un muerto y, según reportes, un herido.

Un presunto ataque armado contra un vehículo sobre la avenida Río Churubusco, alcaldía Iztacalco, dejó una persona muerta y otra herida, así como una intensa movilización de elementos de seguridad, sin que hasta el momento se conozcan las causas del incidente.

Medios locales reportaron que, la mañana de este lunes, alrededor de las 08:00 horas, un vehículo tipo camioneta SUV compacta de color negro fue atacado con arma de fuego mientras circulaba sobre la citada avenida, a la altura de la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco.

Un hombre murió por disparos de arma de fuego mientras conducía sobre Canal Río Churubusco, al cruce con el Eje 4 Sur, en la alcaldía Iztacalco, CDMX; elementos de seguridad y servicios de emergencia se encuentran en la zona; no se reportan detenidos.



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El ataque provocó que el vehículo perdiera el control y se impactara contra una estructura de concreto.

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En videos y fotografías difundidos en redes sociales, se aprecia que al lugar arribaron elementos de emergencia, entre policías, elementos de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM).

La movilización también provocó el cierre de uno de los canales de la avenida Río Churubusco, una de las más transitadas del centro-sur de la Ciudad de México, lo que provocó afectaciones viales.

#Precauciones |



Una persona muerta y otra lesionada, el saldo del ataque a balazos en Río Churubusco y San Rafael Atlixco. @SSC_CDMX resguarda la zona.



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Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tomó conocimiento del incidente, por el cual confirmó la muerte de una persona.

Medios locales informaron que, por estos hechos, una más resultó lesionada, si bien esto no fue acreditado por la SSC-CDMX.

Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre sin vida derivado de una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la avenida Canal de #RíoChurubusco, en la colonia #ElRodeo, de la alcaldía @IztacalcoAl Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)



La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre sin vida derivado de una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la avenida Canal de #RíoChurubusco, en la colonia #ElRodeo, de la alcaldía @IztacalcoAl.



Los oficiales acordonaron la zona y dieron… pic.twitter.com/QmmRiqAQyy — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 16, 2026

En el mismo sentido, la SSC-CDMX informó que elementos suyos acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público para que inicie los peritajes correspondientes.

Asimismo, destacó que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los probables responsables.

No se conoce ningún detalle de la identidad de la o las víctimas del ataque armado, ni sobre el posible móvil. Se espera que, en las próximas horas, autoridades capitalinas brinden más información.

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