Refuerzan operativos en los hoteles

Las secretarías de Gobierno (Secgob), de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa supervisaron establecimientos de hospedaje temporal en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para la prevención de delitos.

Por medio de un comunicado, las autoridades capitalinas detallaron que los operativos de vigilancia se llevaron a cabo los días 12 y 13 de marzo, en puntos ubicados en colonias como Hipódromo, Santa María la Ribera, Guerrero, Buenavista y Tacubaya.

Las visitas a hoteles de paso las realizó personal de las instituciones en respuesta a reportes y denuncias ciudadanas, lo que, se indicó, permite intervenir sitios en los que se han detectado irregularidades o hechos que pueden representar riesgos para los usuarios o las comunidades en donde se ubican.

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“En muchos casos, los llamados hoteles de paso son utilizados por personas que atraviesan situaciones económicas complejas o momentos personales difíciles, y que encuentran en estos espacios una alternativa inmediata de alojamiento”, precisó la Secgob al referirse a las acciones de seguridad en estos espacios.

Entre los ilícitos que las autoridades capitalinas buscan prevenir y afrontar están la trata de personas, uno de los cuales, reconoció el Gobierno de la Ciudad de México, está en su lista de riesgos rumbo al Mundial de Futbol.

La semana pasada, durante la presentación de las 119 acciones interinstitucionales rumbo a la justa deportiva de junio próximo, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, destacó que se trabaja con otras instancias para la revisión de seguridad en los espacios de hospedaje en la ciudad.

“Hemos hecho una reforma a la ley, que nos ayuda a fortalecer esa seguridad. Y estamos trabajando ya en la publicación de un protocolo, para que la policía turística, que es la primer respondiente, que es la relacionada con esos espacios, tenga herramientas para que la seguridad se pueda subir bien ahí”, dijo.