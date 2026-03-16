Trabajador queda atorado en las alturas, en hotel en Reforma; bomberos lo rescatan | VIDEO

Bomberos rescatan a persona atascada en las alturas, en hotel St. Regis de Paseo de la Reforma.

Un trabajador quedó atorado en una góndola, en lo alto de un edificio sobre Paseo de la Reforma, lo que provocó una intensa movilización de equipos de emergencia y bomberos para llevar a cabo un rescate desde las alturas.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este lunes, cuando se recibió una llamada al número de emergencia 911 por el caso de un hombre presuntamente herido en el edificio del hotel St. Regis, ubicado en Paseo de la Reforma 439.

Al arribar los equipos de emergencia, se encontraron con que el trabajador, presumiblemente parte del personal de limpieza, se encontraba atorado en una góndola, a la altura del piso 34 del hotel.

No está claro cómo el hombre quedó atascado ahí, o si se trató de una caída o una falla en el andamio sobre el que trabajaba.

Inmediatamente, al lugar llegaron equipos de emergencia, entre ellos policías, Protección Civil, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes coordinaron el rescate del individuo.

A propósito, el Cuerpo de Bomberos informó en sus redes sociales que acudió al lugar de los hechos para atender a la persona atrapada, y compartió un video de las labores.

#AlMomento realizamos maniobras para rescatar a una persona atrapada en un andamio en riesgo de caer en Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/OdTZDlXyNU — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 16, 2026

Posteriormente, según reportes, tras menos de una hora de trabajo desde las alturas y sobre el helipuerto del hotel, el trabajador fue rescatado y puesto a salvo. Se informó que fue trasladado al hospital para su valoración médica.

Se desconoce de qué forma resultó herido, después de que los equipos de emergencia acudieron al lugar por una llamada al 911 por este motivo.

De acuerdo con una entrevista al exterior del hotel realizada por reporteros del medio N+, los demás trabajadores del mismo fueron alertados de una situación de emergencia, por lo que fueron desalojados.

Servicios de emergencia atienden el reporte de un trabajador que quedó atorado en un andamio en el piso 34 del inmueble 439 de Paseo de la Reforma, CDMX. #NoticiasMX con @campossuarez | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/iG6FDtK9gn — N+ FORO (@nmasforo) March 16, 2026

Desde la calle, trabajadores y transeúntes observaron cómo se desarrollaron las labores de rescate, y celebraron cuando éstas resultaron exitosas.

Asimismo, de acuerdo con información recabada por el mismo medio, el equipo de seguridad del hotel impidió inicialmente el paso de los equipos de emergencia, lo que retrasó el rescate de la persona. Se desconocen los motivos de esta decisión.

No hay más detalles de qué ocasionó el accidente, en uno de los que es considerados de los edificios más altos de Paseo de la Reforma.

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