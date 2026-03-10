Bomberos recuperan segundo cuerpo de trabajador sepultado en edificio colapsado en San Antonio Abad

Bomberos de la Ciudad de México recuperaron el segundo cuerpo de un trabajador sepultado entre los escombros de un edificio que colapsó en la calzada San Antonio Abad, mientras continúa la búsqueda de otro.

A través de X el Jefe Vulcano informó del hallazgo del segundo cuerpo esta madrugada.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

La tarde de este lunes, colapsó un edificio localizado en la alcaldía Cuauhtémoc y cuyos trabajos de demolición estaban a cargo de la empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet), S.A. de C.V., que se declaró en quiebra en 2024 y aparece en el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) informó que, cerca de las 13:40 horas se registró la caída del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, lo que provocó una inmediata movilización de las autoridades locales para brindar auxilio.

