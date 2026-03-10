Colapsa edificio en San Antonio Abad; quedan 2 atrapados

Al menos un trabajador fallecido, uno herido y dos más aún sin localizar es el saldo, al momento, del colapso de un edificio localizado en la alcaldía Cuauhtémoc y cuyos trabajos de demolición estaban a cargo de la empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet), S.A. de C.V., que se declaró en quiebra en 2024 y aparece en el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) informó que, cerca de las 13:40 horas se registró la caída del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, lo que provocó una inmediata movilización de las autoridades locales para brindar auxilio.

Equipos de rescate laboran en el sitio. ı Foto: David Patricio y Jonathan Castro›La Razón

El Dato: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tendrá una mesa de trabajo con la Secretaría de Vivienda sobre la documentación presentada para las obras.

“Estaban trabajando (en el edificio), se escuchaba mucho la máquina, como que el arenero o algo y, de rato, que pasa eso. Cuando ya vi las patrullas, todo ese camionetero, las ambulancias ya me asomé”, dijo a La Razón, Modesta, una mujer quien tiene un puesto de tacos a unos metros del lugar siniestrado.

En la puerta del estacionamiento del predio, en la calle Alfredo Chavero, se apreciaban los escombros: grandes pedazos de concreto encima de otros, varillas y cascajo. Ahí, al menos 57 trabajadores llevaban a cabo labores de demolición.

5 quejas atendió la Profeco entre 2019 y 2026 contra DeMet

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió a la zona siniestrada y confirmó el colapso de tres pisos del inmueble. Durante el evento, 54 trabajadores lograron salir ilesos, pero cuatro quedaron atrapados y tras las primeras acciones de rescate se encontró a uno con vida y paramédicos lo llevaron al Hospital Rubén Leñero, donde se reportaba estable.

“Ya se logró rescatar a una de las personas que quedaron atrapadas, faltan tres y están trabajando de manera coordinada para atender y rescatar a las personas.

“Fue un edificio que resultó dañado con el sismo del 2017 y es de los edificios que están en alto riesgo, por eso lo estaban demoliendo los particulares. Tenemos entonces una situación crítica”, dijo.

Familiares del trabajador fallecido acuden al lugar siniestrado. ı Foto: David Patricio y Jonathan Castro›La Razón

50 años, al menos, tenía el inmueble que cayó este lunes

Más tarde, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas confirmó el hallazgo sin vida de un trabajador. La familia de éste, así como de los otras dos personas desaparecidas llegaron al lugar.

“Ya estamos atendiendo a las familias de estas tres personas, se está atendiendo a través de la CEAVI, se les va a dar todo el apoyo, de acuerdo con la inducción de nuestra Jefa de Gobierno y vamos a estar ahí para impulsar que el seguro que tiene la empresa que estaba haciendo la demolición cumpla con lo necesario”, dijo.

De acuerdo con Urzúa Venegas, el inmueble sufrió afectaciones por el sismo de 1985, pero continuó con su funcionamiento como oficinas; no obstante, para el movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017 los daños fueron mayores y se pidió al dueño hacer la demolición, por lo que éste decidió hacerlo directamente y se dieron facilidades del Gobierno.

A finales de octubre pasado, indicó la funcionaria, se otorgaron los permisos para la demolición del inmueble, por lo que los trabajos iniciaron entre diciembre y enero. El propietario buscaba llevar a cabo un desarrollo en el sitio, que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo de la alcaldía Cuauhtémoc está en una zona con percepción de peligro sísmico.

“El dueño quiso hacerlo directamente, se le dieron todas las facilidades administrativas para que lo pudiera hacer lo más rápidamente, porque eso era lo que exigía la Secretaría de Vivienda.

“La empresa (DeMet) ya llegó, se está viendo con ella todo el tema de los permisos que tenían y, si acaso, cumplía con la reglamentación y normativa necesarias para hacer estos trabajos”, dijo.

De acuerdo con un documento con fecha del 15 de julio de 2024, consultado por este diario, se giró un oficio al Registro Público de Comercio para declarar de plano quiebra a DeMet, de acuerdo con el artículo 167, fracción II, de la Ley de Concursos Mercantiles.

Tres pisos del inmueble cafectado por sismos colapsaron la tarde de ayer. ı Foto: David Patricio y Jonathan Castro›La Razón

La firma inmobiliaria, con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, también fue señalada en los últimos 20 años por diversas irregularidades, por ejemplo, La Jornada reportó en 2006 que al menos seis mil 809 familias de desarrollos inmobiliarios de DeMet denunciaron diversas irregularidades que les impedía la escrituración de sus viviendas y acceder al servicio de luz.

Además, en septiembre de 2010, este diario informó que la Profeco advirtió que incumplió términos y condiciones de sus contratos.

De acuerdo con la Procuraduría, entre enero de 2009 y agosto de 2010 recibió 156 quejas en contra de la empresa por incumplimiento de los términos y condiciones de contratación con sus clientes. Además, en ese periodo se le impusieron 72 multas por 10 millones 647 mil 50 pesos.

De acuerdo con el Buró Comercial de la Profeco, que muestra las quejas y su estado procesal, entre enero de 2019 y el 31 de enero de 2026, DeMet registra cinco quejas por negarse a entregar el producto o servicio y por no hacer efectiva la garantía. Todas ya fueron concluidas.

Hasta el cierre de esta edición, los equipos de rescate continuaban las labores para localizar a los otros dos trabajadores atrapados en los escombros.